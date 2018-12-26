Güncellenen mevzuatlar semineri

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()-İSKENDERUN Ticaret ve Sanayi Odası ile İskenderun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası iş birliğiyle düzenlenen ‘İnşaat Muhasebesi ve Vergilendirme uygulamaları’ konulu eğitim semineri düzenlendi.

İskenderun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Merih Hasan Yıldırım; mevzuatların sürekli değiştiği, çok fazla atlanabilme ihtimali olan konularda üyelere yönelik eğitimlere ağırlık verdiklerini söyledi. Yıldırım, "Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde artık işlemlerimizin büyük bir bölümü internet üzerinde yapıldığı için bu tür eğitici toplantıları önemsiyoruz" dedi.

TÜRMOB Genel sekreteri Yahya Arıkan, meslek mensupları olarak yaptığımız işin kalitesine önem vermeli, mükellefler ile muhasebeciler arasında birlik ve beraberlikler sağlanması gerektiğinin altını çizerek, "Gerek mevzuat gerek diğer sorunların çözümü noktasında çaba sarf ediyoruz. Bizler başından beri uzlaşma ve diyaloga son derece önem veriyoruz. Ama hakkımız alınıyorsa sonuna kadar mücadele ederiz" diye konuştu.

Toplantıya, İTSO Meclis üyeleri, Adana Hatay ve çevre illerden SMMM Oda Başkanları, İTSO üyeleri, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve meslek mensupları katıldı.

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