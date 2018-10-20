Gün ısı panellerini çalan hırsız yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,() - ANTALYA'da, girdiği apartmanlardan gün ısı paneli çalan S.K, polisin operasyonuyla yakalandı.
Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde ardı ardına gün ısı panellerinin çalınması üzerine polis çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıkların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarından şüphelinin aynı suçtan 8 kaydı bulunan S.K. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan S.K.'nin çaldığı panelleri hurdacıya sattığı tespit edildi. S.K., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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