'Gümüşlük Büyücüleri' Ekol Sanat'ta

İZMİR'deki Ekol Sanat Galerisi, 5'inci sezonun ilk sergisinde Ali Atmaca ve Ayşen Karakaya'nın 'Gümüşlük Büyücüleri' adlı sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Uzun yıllardır Bodrum'da yaşayan Ali Atmaca ve Ayşen Karakaya'nın son dönemde yarattıkları birbirinden farklı 50 eserden oluşan sergi ilk defa İzmir'de Ekol Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergi açılışı çok sayıda sanatçı ve sanatseveri bir araya getirdi. Farklı tekniklerden 50 eserin yer aldığı sergi 5 Aralık'a kadar gezilebilecek.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

01)Aysen Karakaya, Ali Atmaca

02)AysenKarakaya, Ali Atmaca, Nilgün Yüksel

03)Aşkın-Sami Baz, Mehmet Baz

04)Çağlar Çalllı, Adnan Ünal, Erdoğan İnal

05)Enver- Lütfiye Çoban

06)Güman Kızıltan Berrin Birer, Öcal Uluç

07)Hikmet Baz, Emel Okat

08) Nilgün Yüksel

09) İlkem Arkun, Cenk Melikoğlu

10) Mehmet-Figen Baz

11) Ümit Yaşar Işıkhan, Selmina Melikoğlu Işıkhan, Yıldız Arun, Özgür Şanlı

12)Meltem Yakınlar, Saadet İkiz, Tuğba Sevil

13)Nebahat Şakar, Aydoğan Şehit, Özgür Mehtap Duran

14)Nesligül , Ali, Gülperin Sertdemir

15)Öykü-Salih Baz