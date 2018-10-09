'Gümüşlük Büyücüleri' Ekol Sanat'ta

İZMİR'deki Ekol Sanat Galerisi, 5'inci sezonun ilk sergisinde Ali Atmaca ve Ayşen Karakaya'nın 'Gümüşlük Büyücüleri' adlı sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Uzun yıllardır Bodrum'da yaşayan Ali Atmaca ve Ayşen Karakaya'nın son dönemde yarattıkları birbirinden farklı 50 eserden oluşan sergi ilk defa İzmir'de Ekol Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergi açılışı çok sayıda sanatçı ve sanatseveri bir araya getirdi. Farklı tekniklerden 50 eserin yer aldığı sergi 5 Aralık'a kadar gezilebilecek.
Mehmet KURT / İZMİR, ()
01)Aysen Karakaya, Ali Atmaca
02)AysenKarakaya, Ali Atmaca, Nilgün Yüksel
03)Aşkın-Sami Baz, Mehmet Baz
04)Çağlar Çalllı, Adnan Ünal, Erdoğan İnal
05)Enver- Lütfiye Çoban
06)Güman Kızıltan Berrin Birer, Öcal Uluç
07)Hikmet Baz, Emel Okat
08) Nilgün Yüksel
09) İlkem Arkun, Cenk Melikoğlu
10) Mehmet-Figen Baz
11) Ümit Yaşar Işıkhan, Selmina Melikoğlu Işıkhan, Yıldız Arun, Özgür Şanlı
12)Meltem Yakınlar, Saadet İkiz, Tuğba Sevil
13)Nebahat Şakar, Aydoğan Şehit, Özgür Mehtap Duran
14)Nesligül , Ali, Gülperin Sertdemir
15)Öykü-Salih Baz