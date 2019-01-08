Gümüşhane merkezkli 7 ilde FETÖ operasyonu

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ'nün TSK'deki gizli yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, "ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar" yaptıkları iddiasıyla çoğunluğu halen görevde bulunan toplam 6 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Gümüşhane Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Gümüşhane, Ankara, Kayseri, Manisa, Bursa, Erzurum ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin 5'i gözaltına alındı.
Ekiplerce Gümüşhane'ye getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Astsubay O.K. tutuklanırken, yüzbaşı N.Y., uzman çavuşlar G.B. ve M.H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüpheli Astsubay A.K. hakkında ise ek gözaltı kararı alındığı belirtildi.