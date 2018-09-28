Gümüşhane'de festival, kuşburnu suyu fabrikasının açılışı ile başladı

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, () GÜMÜŞHANE’de bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Uluslararası Gümüşhane Kuşburnu, Pestil, Kültür ve Turizm Festivali, 7 yıl aradan sonra Gümüşsu Fabrikasının yeniden üretime kazandırılmasıyla başladı.

Gümüşhane Valiliği ve Gümüşhane Belediyesinin gerçekleştirdiği festival etkinlikleri, 1974 yılında yöresel ürünler arasında olan kuşburnundan meyve suyu üretmek için kurulan ve çeşitli nedenlerle 2011 yılından kapatılan Gümüşsu Fabrikası yeniden üretime geçmesiyle başladı. 7 yıl aradan sonra Gümüşhane Belediyesi tarafından yeniden hizmete alınan tesiste 50’yi aşkın kişiye istihdam sağlayacak. Yeniden üretime geçen fabrika ile şehrin yöresel ürünü olan kuşburnunun meyve suyunu tekrar pazarda yer bulunması amaçlanıyor.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Tekke köyündeki Gümüşsu Fabrikası'nda düzenlenen törende gerçekleştirdiği konuşmada kuşburnu meyvesinin Gümüşhane’nin marka değerini yükselttiğini belirterek, "Marka olmak çok önemli. Gümüşsu markasını çocukluğumdan hatırlıyorum. Bu meyve sularını çocukluğumuzda içerdik. Gümüşhane gibi küçük ölçekli şehirlerin kalkınmaya ihtiyacı var” dedi.

Vali Memiş, “Devletin işletmecilik yapması eleştirilebilir. Ancak Gümüşhane ve benzer yapıdaki illerde özel sektör, girişimci bu alanlara giremiyorsa devletin bu alanlara girmesi gerekiyor. Aksi takdirde yok olur gideriz. Hiçbir marka değerimiz olmaz. Sıkıcı, insanların uğrayıp konaklamak istemediği bir kent mi olalım, yoksa marka değerlerimizle tercih edilen bir kent mi olalım? Bu kararı hep birlikte vermek zorundayız” diye konuştu.

Belediye Başkanı Ercan Çimen de uzun yıllar atıl kalmış bir fabrikayı hayata geçirmekten dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, “1974'de kurulan ve atıl durumda olan bu fabrikamızı yeniden hayata geçirmek istedik. Fabrika Halk Bankasından 3 milyon 250 bin lira karşılığında belediyemizce alındı. Belediye şirketi marifetiyle çalışacak. Tek işimiz yol kaldırım yapmak değil. Amacımız Gümüşhane'nin 320 köyü ve komşu illerdeki üreticilerimizle ülke ekonomisine katkı sağlamak” diye konuştu.

Gümüşsu İşletmesi/Fabrikası Müdürü Yüksel Demir, de Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen’in fabrikanın tekrar üretime geçmesi için çalışmalar başlattığını ve tekrar fabrikanın üretime geçtiğini söyledi. Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve halk oyunları sunuldu. Fabrika açılışının ardından katılımcılar Sema Doğan Parkı'nda bir araya gelerek, festival ateşini yaktı. Festival, yarın düzenlenecek yöresel yemek yarışmaları, sünnet şöleni ve konserlerle sona erecek.