Gümülcine Başkonsolosu Ömeroğlu’ndan Vali Canalp’e ziyaret

TÜRKİYE'nin Yunanistan Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, Edirne Valisi Ekrem Canalp’ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu’nun ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Vali Canalp, "Sınır kenti olan Edirne’nin Yunanistan ile ekonomik, kültürel ilişkileri olduğu kadar gönül bağıda vardır. Başkonsolosumuzun ziyareti esnasında Türk-Yunan ilişkilerinin yanı sıra soydaşlarımızın sorunları hakkında da fikir alışverişinde bulunduk. Komşumuz Yunanistan ile yapılacak sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkileri Türk ve Yunan muhatapların koordinesinde yürüteceğiz" dedi. Vali Canalp, Gümülcine Başkonsolosu Ömeroğlu’na en kısa sürede iade-i ziyarette bulunacağını söyledi.