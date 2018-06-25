Gümrükçüoğlu,Trabzon'un desteğine teşekkür etti

Aleyna BAYRAM/TRABZON,() - TRABZON Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşlarına verdiği destekten ötürü Trabzon halkına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşlarına Trabzon halkının gereken desteği verdiğini ifade eden Başkan Gümrükçüoğlu, "Cumhurbaşkanımız ilk turda halkımızın teveccühü ile devlet başkanlığına seçilmiştir. Trabzon halkı Sayın Cumhurbaşkanımız ve dava arkadaşlarına bir kez daha desteğini ortaya koymuştur. Bu mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımız ve dava arkadaşlarını asla yalnız bırakmayan kıymetli hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Seçimlerin kazananı Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Trabzon'dur, kazanan Türkiye'dir, kazanan dünya mazlumlarıdır. Artık seçimler bitmiştir. Hep birlikte el ele kol kola omuz omuza şehrimizi ve ülkemizi ihya etmeye devam edeceğiz" dedi.