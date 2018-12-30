Gümrük Müdürlüğü yılbaşına kadar açık olacak

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),() - BURSA'da İnegöl Gümrük Müdürlüğü, yarın saat 24.00'e kadar açık kalacak.

2018 yılında ihracata bağlı hak ve menfaatlerden yararlanma aşamasında yaşanacak gecikmelerin önlenmesini teminen ihracat beyannamelerinin Gümrük idarelerince 31 Aralık (yarın) saat 24.00'e kadar ihracat işlemlerinin yapılacağı, tüm Gümrük idarelerinin hizmet vereceği bildirildi. Konuyla alakalı açıklama yapan İnegöl Gümrük Müdürü Haşim Mıdık, mesai ücreti almadan bu hizmeti vereceklerini duyurdu.

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