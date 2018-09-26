Gümrük kaçağı sigaralarla yakalandı

İZMİR'in Konak ilçesinde, polisin bir depoya düzenlediği operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı sigara ve elektronik sigaralarda kullanılan malzeme ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Konak'taki bir depoda gümrük kaçağı olduğu belirlenen elektronik sigara ve elektronik sigaralarda kullanılan malzemeler bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine geçen 20 Eylül'de söz konusu depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda çeşitli marka ve modellerde, gümrük kaçağı 55 elektronik sigara, 180 elektronik sigara likiti, 119 elektronik sigara atomizeri, 471 coil, 350 elektronik sigara rezistans teli, 29 pamuk, 30 atomizer camı ve 10 cam koruyucu lastik olmak üzere toplam 1460 parça ürün ele geçirilirken, H.Ö. (33), gözaltına alındı. Hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan tutanak tutulan H.Ö., polisteki işlemlerinin ardıdan serbest bırakıldı.

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