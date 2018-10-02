Gültepe planları meclisten geçti

İZMİR'de Konak Belediyesi'nin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Gültepe imar planları, komisyonlarda görüşüldükten sonra Belediye Meclisi'nin ekim ayı ilk birleşiminde, onaya sunuldu. Ak Partili meclis üyeleri, planlarda bir çok eksikliğin bulunduğu gerekçesiyle, ret oyu kullandı. İmar planları CHP'li üyelerin oyları ile meclisten geçti.

İzmir'de sağlıksız ve kaçak yapılaşmaların en fazla olduğu bölgelerden biri olan Konak'ın Gültepe semti için hazırlanan imar planları, Konak Belediye Meclisi'nin ekim ayı ilk oturumunda görüşüldü. Çınartepe, Atamer, Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet Akif, Ulubatlı, Yirmialtı Ağustos, Yavuz Selim, Zeybek, Huzur, Boğaziçi ve Cengiz Topel mahallelerini kapsayan Gültepe Planlama Bölgesi için hazırlanan 1/100 bin ölçekli imar planı revizyonu, Ak Partili meclis üyelerinin eleştirilerine neden oldu. Ak Partili Tevfik Erdoğan, imar planlarının son derece büyük bir alanı kapsadığını kaydetti. Bir bütün olarak ele aldıklarında, plan içerisinde çözümsüzlüklerin olduğunu ileri süren Erdoğan, "Sanki Gültepe halkı için bir sosyal konut projesi altında yapılan bir planlama çalışması. Gültepe halkının sosyal konuta ihtiyacı yok" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tünel çalışmalarının olduğunu hatırlatan Tevfik Erdoğan, "Tünelin altında kalan parsel ve adaların, imar çıkmazı bulunmakta. Tünel altındaki yapılaşmaların durumu, plan notlarında ve planda belirtilmedi. Planın başlangıçta büyük bir bölümü tünel altındaki yapışamadan dolayı çıkmaza giriyor" diye konuştu. Bölgede bulunan İZSU ve DSİ'ye ait dere ve kanalların olduğunu, bunların ıslah çalışmalarının yapılmadığını söyleyen Erdoğan, bu durumun da olumsuz sonuçlara yol açabileceğine işaret etti.

'EN BÜYÜK HEDEFLERİMİZDENDİ'

Yapılan eleştirilere yanıt veren Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İzmir'de 1950 yılının ortalarında ilk defa nazım imar planı yapıldığı anımsatarak, "O dönem Gültepe topografyası nedeniyle iskan dışı alan olarak belirlendi. Ancak burası Konak'a yürüyerek ulaşılması mümkün olan bir bölge. Ülkemizin siyasal, sosyal pek çok çalkantıdan geçtiği dönemler. 12 Mart dönemi, 12 Eylül. Çeşitli nedenlerle Anadolu'nun dört bir yanından pek çok insan gelip, yeni yurtlarında barınmak istedi. Gelen vatandaşlar sağlıklı bir çevresi olmasını istiyor. Sosyal donatı alanları olsun istiyor. O zaman bu planları yenilemek gerekiyor" diye konuştu. Gecekondularla dolmuş bir yeri yenilemenin zorluklarına değinen Başkan Pekdaş, şunları söyledi:

"Boş bir alanı planlamıyoruz. Yaşamların sürdüğü, çoğunluğunun ruhsatsız olan bir yeri planlıyoruz. Biz göreve geldiğimizde Gültepe'de plan revizyonunu önümüze bir hedef olarak koyduk. Bu planların hayata geçirilmesi mutlak zorunlu. Yeni yönetmelikler var. Her daire için bir otopark zorunluluğu bulunuyor.

Planların da bu yönetmelik şartlarına uygun, yönetmelik şartları çerçevesinde yapılaşamayı mümkün kılan bir çalışma olmalıydı. İmar uygulamalarını durdurduk ve plan çalışmalarına başladık. Bununla ilgili olarak DSİ, emniyet gibi 18 kuruma yazı yazdık. Görüşlerini istedik. Heyelan bölgeleri, fay hatları, hepsi tespit edildi ve bu tespitler çerçevesinde plan notlarının değişmesi konusunda bir çalışmada önümüze konuldu."

Mayıs 2015'te bir kişinin aşırı yağış sonrası Boğaziçi'nde oluşan sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini hatırlatan Pekdaş, "Bir gencimiz öldü. Onun vefatı hepimizi derinden üzdü. Şimdi yağmur yağıyor, Gültepe'yi su basmıyor" dedi. Başkan Pekdaş, açıklamasının sonunda ise bölgede eğitim alanlarının korunduğunu ve genişletildiğini, var olan yeşil alanlar iki kat arttırdıklarını dile getirdi. Daha sonra Meclis gündemine gelen planlar, üyelerin onayına sunuldu. Ak Partili meclis üyeleri, planlara karşı ret oyu kullandı. İmar planları, CHP'li üyelerin oyları ile meclisten geçti.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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