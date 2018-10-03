Gülperin Sertdemir, Paris’te sergi açtı

Türk sanatçı Gülperin Sertdemir, Espace Linda Farrell sanat galerisinde bir sergiye imza attı. Sertdemir uzun yıllardır devam eden sanat çalışmalarını 26 Eylül Cuma gününe kadar altı gün boyunca sergiledi.

Sergilenen eserler arasında Lava suluboya teknikleri, empresyonizm, ekspresyonizm, fovizm, yeni art deco, art minyatür sanatı, hat sanatı, sürrealizm ve make -joke, pop-art sembolizm, cam altı, soyut sanat, grafik resim gibi teknikler kullanılarak hazırlanmış çalışmalar yer aldı. Birbirinden farklı ve dikkat çekici eserler Parisli sanatseverlerin beğenisini topladı. Sergi 26 Eylül’e kadar gezildi.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

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