Gülnar, sokak hayvanlarını unutmadı

GÜLNAR(Mersin), () – MERSİN’in Gülnar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan, sokakta yaşayan hayvanlar için doğaya mama ve yiyecek bırakıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Günel'in talimatları doğrultusunda, Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner Hekim Tolga Çalışkan, hava koşulları nedeniyle aç kalan, yiyecek bulmakta zorlanan sokakta yaşayan hayvanlar için ilçenin belli noktalarına mama ve yiyecek koydu. Ayrıca vatandaşlardan gelen ihbar ile yaralı olan sokak hayvanları da Veteriner Hekim Tolga Çalışkan tarafından tedavi edildi.

Belediye Başkanı Günel, Gülnar Belediyesi olarak sokaktaki canlılarını unutmadıkları belirterek, "Her yer karla kaplı olduğundan dolayı hayvanların yiyecek bulamayacağını düşünerek, onlara mama ve yiyecek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Ulaşabildiğimiz kadar çok hayvana ulaşmaya çalışacağız. Biz yaz-kış zaten onlara mama desteği yapıyoruz, ancak böyle soğuk günlerde onlara daha fazla önem vermemiz gerekiyor" dedi.

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