Gülnar'da yol açma çalışması sürüyor

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi, Gülnar ilçesinde yeni bağlantı yolları açma ve mevcut yolları genişletme çalışmalarına başladı.

Gülnar'ın Kayrak ve Çavuşlar ile Silifke'nin Uşakpınarı köylerini birbirine bağlayacak yollarda çalışmaların tamamlanmasıyla hem yakıt hem de zaman tasarrufu sağlanacak. Yol yapım çalışmasına ilişkin konuşan Dedeler Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Kılınç, “Yıllardır açılamayan, Çavuşlar, Kayrak, Uşakpınarı, Dedeler, Ulupınar bağlantı yolunun açılması için bugün çalışma başlattılar. Daha önce Gökbelen üzerinden dolanıyorduk. Maliyeti fazla oluyordu, zaman kaybı oluyordu. Burası Mersin merkeze 140, Gülnar’a 30 kilometre uzaklıkta. Bugün halk buraya toplandı, bu yolun sevincini yaşıyor. Benim köyümde 1 yıl içinde 12 kilometre yol yaptılar" dedi.

Çavuşlar Mahalle Muhtarı Mustafa Sait Gül ise, “Bu yol köylerin birbirine ve sahil bölgesine bağlantısı olacak. Mesafe 20 kilometreden 6 kilometreye düşmüş olacak" ifadesini kullandı.

Öte yandan, Yanışlı'da yapımı tamamlanan bin 200 metre uzunluğa ve 15 metre genişliğe sahip yolun kısa sürede açılacağı, Tırnak, Emirhacı, Beydili, Sipahili grup yolunun da kayaların patlatılmasıyla genişletilerek güvenli hale getirileceği bildirildi.



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