Güllüce aile hekimliği hizmete açıldı

KAYSERİ, () - İL Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı olarak Bünyan’ın Güllüce Mahallesinde kurulan 13 No’lu Aile Hekimliği birimi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törene önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Ramazan Benli, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, Sağlık yöneticileri ve Güllüce’de yaşayan çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli yaptığı konuşmada, sağlıkta dönüşümle birlikte Aile Hekimliği sistemine geçildiğini, aile hekimliği sisteminin birinci basamaktaki öneminden bahsederek “Birinci basamak sağlık hizmetleri, toplumu ciddi anlamda etkileyen kimi zaman ölümcül sonuçlar doğurabilen hastalıkların önlenmesinde önemli rollere sahiptir. Sağlık sisteminde bireylerin ilk giriş kapısı olan Aile Sağlığı Merkezlerinde; Hekimler kendilerine bağlı bireylerin sağlıklarının korunmasından ve hastalıklarının tedavi edilmesinden birinci derecede sorumludurlar. ASM’lerde vatandaşlarımıza yönelik koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere, birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapılmaksızın, her bir kişiye kapsamlı ve devamlı olarak verilmektedir” dedi.

FOTOLU