Gülbahçesi Taziye ve Kültür Evi açıldı

SEYHAN Belediyesi’nin yapımını tamamladığı Gülbahçesi Mahallesi Taziye ve Kültür Evi açıldı.Gülbahçesi Mahallesi'nde Taziye ve Kültür Evi'nin açılışını yapan, mahallelinin altyapı konusunda şikayetlerini dile getirdiği Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tüm mahallelere ayrımsız hizmet götürdüklerini söyledi. 1 Şubat’ta mahaleye büyük bir tesisin temelini atacaklarını anlatan Başkan Karalar, "Onun tamamlanmasını da inşallah Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tamamlarız" dedi.Yaptıkları hizmetlerin halk tarafından taktirle karşılandığı ve bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmaya kesin gözle baktığını vurgulayan Başkan Karalar, “Ben aday olduysam başkan oldum demektir. Halkımızın sevgisi karşısında kendimizi o makamda görüyor. Zeydan Karalar siyasi görüşü ne olursa olsun tüm Adana’nın adayıdır. Bazı çevreler Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda oradaki işçileri işten çıkaracağımı kasıtlı olarak söylüyor. Bizim dünyamızda işçinin ekmeğiyle oynamak yok. Seyhan Belediyesi’ni 5 yıl once kazandığımda kimi işten çıkardım ki büyükşehir belediyesinde çalışanları çıkarayım? İşini yapan tüm emekçiler bizim çalışma arkadaşlarımızdır ve çalışmaya devam edecekler. Ayrıca buradan işçi kardeşlerime sesleniyorum, biz büyükşehire geldiğimizde alamadığınız maaşlarınızı 5 ay içerisinde düzenli ödemeye başlayacağız. Bunun sözünü Zeydan Karalar olarak buradan sizlere veriyorum” dedi.

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