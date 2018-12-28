Gül'den personele yılbaşı hediyesi

ANTALYA, () - KEMER Belediye Başkanı Mustafa Gül, belediye çalışanlarının yeni yılını kutlayarak, tüm personele yılbaşı hindisi ve gömlek hediye etti.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, belediyede çalışan 800 personele yılbaşı hindisi ve gömlek hediye etti. Kemer Belediyesi Arslanbucak Hizmet Alanı'nda düzenlenen törenle personelin yılbaşı hindisini ve gömlekleri bizzat kendisi teslim eden Başkan Gül, “İkram ettiğimiz hindileri evlerinizde pişirip ailenizle afiyetle yemenizi diliyorum. Gömlekleri de güzel günlerde giymenizi temenni ediyorum. Tüm çalışma arkadaşlarımın yeni yılını şimdiden kutlar sağlık mutluluk ve huzur dilerim" dedi.

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