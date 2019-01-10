Gül: Basın demokrasinin vazgeçilmezidir

KEMER, () - KEMER Belediye Başkanı Mustafa Gül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Basın demokrasinin vazgeçilmezidir" dedi.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Basın milletin müşterek sesidir' ilkesinden hareketle toplumun haber alma ihtiyacını zor şartlar altında fedakarca karşılayan gazeteciler; ülkemizin, şehirlerimizin ve ilçemizin sorunlarını gündeme taşıyarak idarecilerin çalışmalarına da yardımcı olmaktadır. Yasama, yürütme, yargı organlarının ardından dördüncü kuvvet olarak nitelendirilen basın, demokrasinin de vazgeçilmezidir. Mesleğini onurlu ve tarafsız şekilde sürdüren gazeteciler, aynı zamanda milletimizin ortak vicdanının sesi olmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın emekçilerinin 2019 yılında daha özgür şartlarda çalışmalarını diler ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım."

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