Gugulumdakiler Tiyatrosu 'Elveda Alfredo' ile sezonu açıyor

Aleyna KESKİN/TRABZON,()-MİZAH Sanatı Derneği Gugulumdakiler Tiyatrosu, 2018-19 sezonunu, 07 Kasım 2018 tarihinde ' Elveda Alfredo' ile açıyor.

Oynadığı komedi oyunları ile çok beğenilen ve önemli bir seyirci kitlesi oluşan Mizah Sanatı Derneği Gugulumdakiler Tiyatrosu 2018-19 sezonuna 'Elveda Alfredo' oyunu ile giriyor. Bu yıl 8’nci yaş gününü kutlayan Gugulumdakiler Tiyatrosu, gazeteci Şükrü Üçüncü’nün kaleme aldığı “Elveda Alfredo” adlı tiyatro oyunu ile perdelerini açmaya hazırlanıyor. 7 Kasım Çarşamba günü saat 20:00’da Hüseyin Kazaz Kültür Merkezinde perdelerini açacak olan Gugulumdakiler Tiyatrosunun bu yıl sıra dışı bir oyun ile izleyicilerinin karşısına çıkacağı öğrenildi. İspanya’da çekilen “November” isimli sinema belgeselinden esinlenilerek yazılan Elveda Alfredo oyununda bir grup tiyatro severin, dünya gerçeklerinin sahnelerde anlatılmadığını dünya da savaşı durduracak ve silahların susmasını engelleyecek etkenin sanat olduğunu ve bu sanat dalının da tiyatro olduğunu ileri sürerek sahneyi basmasını anlatıyor.

Şükrü Üçüncü’nün kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini, Profesör Hüseyin Sabri Kurtuldu üstlenirken, oyuncu kadrosunda; Kübra Genç, Mahmut Mutaf, Murat Küçük, Şükrü Üçüncü, Ömer Arslan, Tamer Küçük, Kemalettin Öztürk, Gözde Aydın, Rüya Akgül, Asena Parmak, Dorukan Suiçmez, İsmail Baytar, Ceren Bayram bulunuyor. Dekor Mahmut Mutaf, Kostüm ve Makyaj Elvan Hayali Demirci, Reji Ekibinde ise; Yasemin Mısır, Mahmut Can Mutaf, Mustafa Zengin yer alıyor.