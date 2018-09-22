Güdül Belediye Başkanı Yıldırım, Başkan Yaşar’ı ziyaret etti

ANKARA, () - GÜDÜL Belediye Başkanı Hava Yıldırım, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Yıldırım’a Belediye meclis üyesi Muzaffer Yalçın’da eşlik etti. Gerçekleştirilen ziyarette, yerel yöneticiler olarak birlik ve beraberlik içerisinde vatandaşa hizmet etmenin gerekliliği konusuna vurgu yapıldı. Tüm ilçe sakinlerinin sıkıntılarının ve problemlerinin, yetki sınırları çerçevesinde çözümü için çalışıldığını belirten Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, “Vatandaşımızın huzurunu ve mutluluğun düşünüyorsak yerel yöneticiler olarak, kavga ve huzursuzluk yerine birlikte ve uyum içerisinde çalışmalıyız. Parti ayrımı yapmaksızın hepimizin öncelikli görevi, halka hizmettir. Bizim aramızda olan bir sıkıntı ve uyumsuzluk durumu en başta vatandaşa yansımaktadır. Bu nedenle bir yerel yönetici olarak hepimize sorumluluk düştüğünün bilincindeyim. Temel amacımız bu ilçe de bizden sonra yaşayacak olan nesillerin barış ve huzur içerisinde yaşamasıdır” dedi.

‘ÖNCELİKLİ GÖREV HALKA HİZMETTİR’

Yerel yöneticilerin uyum içerisinde çalışma gerekliliği konusunda Başkan Yaşar’ın düşüncelerine katıldığını belirten Güdül Belediye Başkanı Hava Yıldırım ise, “Ülkemizde birlik ve beraberliğin devamlılığının sağlanması açısından bizim uyum içerisinde olmamız vatandaşın yararına ve hazırlanan projelerin kısa sürede hayata geçirilmesine olanak sağlayacaktır. Tüm Belediyelerin öncelikli görevi halka hizmettir. Bu nedenle Başkan Yaşar’ın düşüncelerine katılıyor, kendisine görevinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

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