GTSO'dan öğrencilere giysi yardımı

Hurşit TOPAL/BURSA,()-EĞİTİME her dönem katkı sağlayan Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO), geleneksel hale getirdiği eğitim desteğini bu yıl da sürdürdü. Öğrencilere yapılan 60 bin TL giyim desteğinin, 40 bin TL’si Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden, 20 bin TL ise Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası tarafından karşılandı.

Desteğin ilk gününe Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir, Meclis Başkanı Hasan Yıldırım ile Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Pınar Akın katıldı. Oda Başkanı Paşa Ağdemir, “Çocuklarımız en kıymetli değerlerimiz. Oda olarak ‘Eğitime Yüzde 100 Destek’ çerçevesinde çocuklarımızın eğitim süreçlerini desteklemekte ve katkılar sunmaktayız. Bir yandan öğrencilere çeşitli burslar verirken, bir yandan da giyim ve diğer ihtiyaçları karşılayarak ailelerimize destek olurken, başarılı öğrencilerimizi de ödüllendirmiş oluyoruz. Geçmiş dönemde başlattığımız çalışmalar kesintisiz devam ediyor'' dedi.

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