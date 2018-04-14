GTSO'da görev değişimi

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesindeki Gediz Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) yönetim kurulunda devir teslim töreni yapıldı.

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet binasında yapılan devir teslim törenine; Meclis Başkanı Cafer Güneş, Meclis Başkan Vekili Kemal Yörür, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Rıza Güneş, Yılmaz Özen, Gökhan Sığanık ve İbrahim Aba katıldı. GTSO Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Vedat Öztürk ile eski Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Naci Cebecioğlu ve üyeler arasında devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşma yapan eski Başkan Cebecioğlu, yaklaşık 6 yıldır görevi yürüttüğünü belirterek, "Son derece demokratik, üyelerin yoğun katılım gösterdiği ve bir o kadar da rekabet içinde geçen bir seçim süreci yaşadık. Kazanan oda üyelerimiz ve bölge insanı olmuştur. Göreve seçilen Vedat Öztürk başkanlığında şekillenen yeni yönetim kuruluna gönül rahatlığıyla görevimi devrediyorum. Asıl olan hizmettir. Makam ve görevler geçicidir. Büyük rekabet içinde geçen bir seçimden geldikleri için görevlerine daha sıkı sarılacaklarına, makamlarının hakkını vereceklerine inanıyorum. Hayırlı olsun" dedi.

GTSO Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Vedat Öztürk ise, "Mesut Naci Bey'e bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz bayrağı daha da yukarılara çıkarmaya gayret göstereceğiz. Ben yok. Biz varız" dedi.

Konuşmaların ardından günün anısına yeni Başkan Vedat Öztürk tarafından Mesut Naci Cebecioğlu'na hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Mehmet ALTINTAŞ / GEDİZ (Kütahya), ()

FOTOĞRAFLI