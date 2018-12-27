GTO’da yılın son meclis toplantısı gerçekleştirildi

GAZİANTEP Ticaret Odası(GTO)'nın Aralık ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hilmi Teymur’un başkanlığında Yönetim, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla oda hizmet binasında gerçekleştirildi.

Meclis toplantısının açılışında konuşan, Meclis Başkanı Hilmi Teymur, 2018 yılının ekonomik anlamda zor bir yıl olarak geride kaldığını, 2019 yılının bu yıl yaşanan ekonomik gelişmelerin yansımalarının yaşanacağı öngörüsüyle dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Toplantıda, 2019 yılında kontrolün elden bırakılmaması gerektiğine dikkat çeken Teymur, “ Kontrolü elde bırakmamanın yanında, üretime büyümeye ve istihdama daha çok katkı sağlamamız gerekiyor” dedi.

YILDIRIM: "UMUDUMUZU YİTİRMEDEN İŞİMİZE DAHA SIKI SARILMALIYIZ"

Meclis toplantısında son dönemdeki gelişmeleri değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, göreve geldikleri 2018 Nisan ayından bugüne Yönetim Kurulu olarak gerçekleştirdikleri çalışmaların yanında 2018 yılını değerlendirerek, 2019 yılı ile ilgili beklentilerini paylaştı.

2018 yılının zor bir yıl olarak geride kaldığını ve 2019 yılının zorlu geçeceğini vurgulayan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım şunları söyledi:

"Faizlerin yükselmeye başladığı, dünya ekonomisinde likidite bolluğunun sonuna gelindiği bir dönemden geçiyoruz. Mevcut durum ve öngörüler ışığında yapmamız gereken tek şey var o da umudumuzu yitirmeden işimize daha sıkı sarılmak. 2018 yılında ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler tüm iş dünyası temsilcileri gibi bizleri de etkiledi. Olağan üstü çaba ve çalışmalarla bu süreci atlatmaya çalıştık. Ekonomik hamleler iş dünyası için çok önemli mihenk noktası oldu. Bize, iş dünyası temsilcilerine düşen, toplumun tüm kesimlerinin üretime katılarak ülkemiz ve ilimizin ekonomik kalkınmışlığını arttırabilme misyonu yüklenmiş bir toplumsal yapının oluşmasında, en önemli aktörlerinden biri olma sorumluluğudur. Bunun yanında 2019 yılını öz kaynaklarla yapılan üretim ve ihracat odaklı pazarlamayı hedefleyen bir anlayışla karşılamak ve sürdürmek durumunda olduğumuz görünen bir gerçek. Bu anlayışla 2019 yılında doğru adımları atabilirsek böylesi ekonomik dalgalanmaların etkilerinden daha az hasarla çıkabiliriz. 2019 yılında özellikle uluslararası piyasaları ve ekonomileri takip ederek adım atmak ülke ekonomisi için yararlı olacaktır. Ekonomide zorlukların yaşandığı zamanlar aynı zamanda yatırım zamanlarıdır. Bu anlamda sektörlerdeki gelişmeleri ve değişimleri yakından takip ederek ortaya çıkan fırsatları da iyi değerlendirmeliyiz. İş dünyası olarak ülkemizin ve Gaziantep’in huzur ve mutluluğu için çok daha fazla üretmeye, ihracata ve istihdama katkı sağlamaya mecburuz ve buna devam edeceğiz."

"SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN ‘4T’Yİ UYGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Gaziantep Ticaret Odası olarak; geride kalan yılda ekonomide yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen önemli çalışmalar yaptıklarını ve 2019’un Gaziantep adına çok daha verimli olacağını belirten Başkan Yıldırım, "2018 zordu, 2019 daha da zor olacak diye vazgeçemeyiz. 120 yıldır olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin hep yayında olmaya, hizmetlerimizle ve projelerimizle öncü ve önder olmaya devam edeceğiz. Üyelerimizin çözüm ortağı olacağız. Gaziantep’in ve üyelerimizin sorunlarını çözmek adına “4 T”yi (Talep-Takip-Taciz-Teşekkür) uygulamaya devam edeceğiz. Biz GTO olarak lobi gücümüzü en doğru şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Geleceğe hazırlıklı olmak ve her şeyden öte güçlü olmak gerekiyor. İşte lobi gücümüzü bunun için kullanacağız" diye konuştu.

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