GTO'ya seçim sonrası ziyaretler

GAZİANTEP Ticaret Odası’nda (GTO) gerçekleşen organ seçimlerinin ardından göreve başlayan Oda Yönetim Kurulu ile Meclis Başkanlık Divanına ziyaretler ile Oda Yönetim Kurulu divanın ziyaretleri devam ediyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanını ziyaret ederek başarılar diledi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, Gaziantep Ticaret Odası’na yaptıkları ziyarette, Gaziantep Ticaret Odası’nın Türkiye’nin en eski ve en önemli odalarından biri ve Gaziantep’in gözbebeği olduğunu söyledi. Gaziantep’te temas ve incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan Canan Candemir Çelik, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Gaziantep Ticaret Odası’nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu üyelerine yeni dönem için başarılar diledi.

GTO Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu’nun yanı sıra Oda meclis ve meslek komite üyelerinin de katıldığı ziyarette Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, Gaziantep Ticaret Odası’nın Gaziantep’in gözbebeği kuruluşlarından biri olduğunu, Gaziantep’in ve ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sağladığını söyledi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın yaptığı hayırlı olsun ziyaretinin yanı sıra Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanlık Divanı ile Yönetim Kurulu’na iadeyi ziyarette bulunarak başarılar diledi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Karayılan, Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan ve yönetim Kurulu üyeleri, Demokrat Parti İl Başkanı Erdal Cömert ve yönetim kurulu üyeleri, Halk Bankası Bölge Müdürü Aziz Yıldırım, Gaziantep Bölge Kredi Tahsis Müdürü ve aynı zamanda GTO Meclis üyesi Nejdet Gülfil, Halk Bankası Şehitkâmil Şube Müdürü Metin Yediyıldız GTO Yönetim Kurulu’na hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.

GTO Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı da Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çatal’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerde yapılacak ortak proje ve çalışmalar ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Gaziantep’in hassasiyetlerine önem verdiklerini, bütün kurumları ve STK’ları odanın paydaşı olarak gördüklerini, yeni dönemde projelerde ve çalışmalarda tüm kurum ve kuruluşlarla ortak hareket edilmesinin Gaziantep’e değer katacağını belirterek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

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