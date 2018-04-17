GTO'ya nezaket ziyaretleri

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Ticaret Odası’nda (GTO) gerçekleşen organ seçimlerinin ardından göreve başlayan Oda Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı mazbatalarını alarak ilk ziyaretini Vali Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e yaptı. Ziyaretlerde GTO Yönetimi ve meclis başkanlık divanına başarılar dileyen Vali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Odası’nın üretken bir şehir olan Gaziantep’in gelişimine ve vizyonuna önemli katkılar sağladığını belirttiler. GTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur da genç bir ekip olduklarını, Gaziantep’i mevcut durumundan daha iyi yerlere taşımak için birlik ve beraberlik içerisinde ellerinden geleni yapacaklarını söylediler.

Mazbatalarını alan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, ilk ziyaretini Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya’ya yaptı. Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığındaki heyeti Valilik makamında kabul eden Vali Ali Yerlikaya, “Şehrimizin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Gaziantep Ticaret Odası’na seçilmenizden dolayı sizleri tebrik ediyorum. Gaziantep Ticaret Odası ülkemizin en büyük 5-6 ticaret odasından biri. Kurumlarda devamlılık esastır. Şehrin üzerinde uzlaştığı konularda ortak çalışma yapılması şehrimizin kalkınmasına önemli katkı sağlayacaktır. Şehrimize en güzel şekilde hizmet etmek için el birliği çalışmalıyız" dedi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur ziyarette, Gaziantep’in gelişmesi için her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade ederek, “Gaziantep kalkınırsa, Türkiye kalkınır parolası ile hareket edeceğiz" şeklinde konuştular.

Vali Ali Yerlikaya’nın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret eden Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu’na başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dinamik, güçlü ve üretken bir kent olan Gaziantep’in gelişimine GTO’nun genç ve dinamik yönetiminin önemli katkılar sağlayacağına inandığını vurguladı.

GTO Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu’na başarılar dileyen Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Odası’nın Gaziantep’te önemli bir yeri olduğunu, birlikte ortak proje ve çalışmalar yapmaya her zaman hazır olduklarını dile getirdi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, şehre hizmet eden herkesin hizmetinde olduklarını belirterek, “Yeni dönemin hepimize, odamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Bu süreçte bizlere desteğini esirgemeyen değerli üyelerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bu bir hizmet yarışıdır. Biz de yeni kadromuzla Gaziantep Ticaret Odası üyelerine hizmet etmeye devam edeceğiz. Sen ben yok, biz varız ilkesiyle hareket edeceğiz. Parolamız 'Şehir kazanırsa, biz kazanırız' olacak. Gaziantep’teki tüm ticari firmaların çatı kuruluşu olarak Gaziantep’e hizmet ve değer katmak istiyoruz" dediler.

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