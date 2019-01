GTO'nun '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

GAZİANTEP Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, yayımladıkları mesajla tüm basın mensuplarının ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

GTO Başkanları mesajlarında, "İletişim binlerce yıldır insanlığın en önemli gereksinimleri arasında. İnsanlık tarihine baktığımızda her zaman iletişime ihtiyaç duyulmuş, gerektiğinde mağaralara, taşlara kazınan resimler ve çizimler yoluyla mesaj verme amacı güdülmüştür. Kısaca insanlık var olduğu günden bugüne 'Haber' almak 'Haberdar' olmak istemiştir. Günümüzde haber alma ihtiyacını karşılayanlar yağmur, çamur, kar, kış demeden alınlarının teri ve eşsiz emekleriyle basın mensuplarımızdır. Her şartta ve koşulda toplumu haberdar edebilmek ve bilgi verebilmek için üstün bir gayretle çalışan basın emekçilerimiz, demokrasi kültürümüzün yerleşmesi, insan hak ve hürriyetlerinin geliştirilmesi gibi birçok önemli konuda büyük katkılara sahiptir. Ülkelerin özgürlüğü ve demokrasilerinin gelişmişliği yine basın özgürlüğüyle ilintilidir. Basın özgürlüğü ülkelerin gelişmişlik seviyesinde çok önemli bir göstergedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır' sözünde de belirttiği gibi basın mensupları çekinmeden, korkmadan; sorunları, önerileri ve haberlerini yazabilmeli. Böylesine önemli bir mesleği icra eden basın mensuplarımız mesleklerini topluma karşı sorumluluk bilinciyle ve gazetecilik etik kurallarına uyarak ilkeli bir şekilde yapmalı, topluma yön veren bir mesleğe sahip olduklarını unutmamalıdırlar" dediler

Basın mensuplarının sorunlarının da farkında olduklarını belirten GTO Başkanları mesajlarında "Gazeteciliğin çok zor şartlarda yapıldığının farkındayız. Gerek maddi gerekse manevi anlamda hak ettikleri değeri maalesef göremiyorlar. Bu konuda da hepimizin üzerine düşen görevler var. Her basın mensubunun çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve mesleklerinin gerekli saygınlığı kazanması konusunda çeşitli adımlar atılması gereklidir. Bizler de bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Demokrasimiz ve ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine gelmesi açısından bu olmazsa olmazdır. Bu vesileyle emektar basın mensuplarımızın ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimizle kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık ve huzur dolu günler diliyoruz" ifadelerini kullandılar.

