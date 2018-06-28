GTO meclis toplantısı yapıldı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Ticaret Odası (GTO) Haziran ayı olağan meclis toplantısı disiplin kurulu üyelerinin de katılımı ile gerçekleştirildi.

Oda hizmet binasında, Meclis Başkanı Hilmi Teymur'un başkanlığında yapılan meclis toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, seçim sonuçlarını değerlendirerek ekonomik gelişmeler, oda çalışmaları ve yeni projelerle ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi.

Meclis toplantısının açılışında 24 Haziran seçimlerini değerlendiren Meclis Başkanı Hilmi Teymur, oda ve borsa seçimleri başta olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinden dolayı yoğun bir seçim döneminin geride bırakıldığını söyledi. Teymur, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek Cumhurbaşkanı ve seçilen milletvekillerini tebrik ederek başarılar dileyerek, "Yoğun bir seçim gündemini geride bıraktık. Artık hepimiz ekonomiye, katma değeri yüksek üretime, istihdama, ihracat ve turizme odaklanmalı, kentimizi ve ülkemizi daha ileriye nasıl götürürüz diye düşünmeliyiz. Ülkemizin ve ekonomimizin gelişmesi için kalkınma projeleri geliştirmeli, birlik ve beraberlik içerisinde daha iyi bir Türkiye için çalışmalı ve üretmeliyiz. Yeni oluşacak hükümetimize de çok büyük görevler düşüyor. Bizler her koşulda çalışan ve üreten sanayiciler ve ticaret erbapları olarak birlik ve beraberlik içerisinde işlerimizi geliştirmek istiyoruz, bunun için de hükümetimizin desteğine ihtiyacımız var. İşlerimizi geliştirirken gelişimimizin önündeki engellerin kaldırılması, ekonomik teşvik ve desteklerin artırılması ve güvenli yatırım ortamının yaratılması yeni hükümetimizden başlıca beklentilerimiz. Daha önce de olduğu gibi, Gaziantep Ticaret Odası olarak milletvekillerimiz ve kabine üyelerimizle sıkı bir iş birliği içerisinde bu ortamın yaratılması için var gücümüzle çalışacağız.. Şimdi bizlere düşen, zor günlerde edindiğimiz tecrübelerden ders alarak daha çok üretmek, ülkemizi daha ilerilere taşıyıp kendi kendisine yetebilir bir ülke haline getirmektir" şeklinde konuştu.

24 Haziran'da ülke için önemli ve yüksek katılımlı bir seçimin gerçekleştiğini belirterek, Cumhurbaşkanı ve TBMM 27'nci dönem milletvekillerini tebrik eden Yıldırım, "Umarız ki meclisimiz partiler arası uzlaşmaya dayalı bir çalışma performansı gösterir. Seçim sürecinin tamamlanması ile birlikte içinde bulunduğumuz belirsizlik ortamı sona erdi. Gelecek planlarımızı daha sağlıklı yapabileceğiz. Biz iş insanları olarak güçlü bir ekonomiye ve yüksek refah seviyesine sahip bir Türkiye için her zaman olduğu gibi azimli ve kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Seçimin sona ermesi ile birlikte ekonominin ülkenin önceliği olması gerektiğini belirten Başkan Yıldırım, “Seçim sonuçları akabinde Türkiye'nin ilk gündem maddesinin ekonomi, üretim, yatırım, nitelikli büyüme olması üzerinde önemle durduğumuz bir konu. 2018 yılının ilk çeyreğinde ekonomimiz yüzde 7,4 büyüdü. Bu büyüme ile paralel olarak nitelikli büyüme modeline, katma değerli üretim modeline ihtiyacımız var. Yüksek enflasyon ve cari açıkla ilgili sorunlarımızı çözecek bir ekonomi programı geliştirmeliyiz. Kalkınma anlayışımızı 4. sanayi devrimine uyumlu hâle getirmeliyiz. Bundan hareketle üyelerimiz için 4. sanayi devriminin temelini oluşturan 'Dijital Dönüşüm Merkezi' kuruyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantıda, oda faaliyetleriyle ilgili bilgiler de veren GTO Başkanı Yıldırım, yeni projeler ve Gaziantep'in gelişmesine dair lobi faaliyetleri yaptıklarını, Meclis üyelerinin de buna destek olduklarını söyledi.

Lobi çalışmaları sonucunda, Lojistik Köy projesi için seçilen arazinin mera vasfından çıkarıldığını, Kosgeb mağduru firmaların desteklerden yararlanabilecek konuma geldiğini, Suriye ile ticaret yapan işadamlarının Karkamış Sınır kapısından günü birlik geçişlerinin sağlandığını vurgulayan Yıldırım, "Lobi faaliyetlerinin yanında yeni projelere imza atmaya devam ediyoruz. İpekyolu Kalkınma Ajansı ile 'Girişimcilik Ekosistemi Stratejisinin Geliştirilmesine Yönelik Fizibilite Çalışması' projesini imzaladık. Diğer bir yeni projemizde 'Dijital Dönüşüm Merkezi'.Oluşturacağımız merkezde KOBİ'lere dijital dönüşüm ve ihracat danışmanlığı hizmetleri verilecek. 14 milyon TL bütçeli projemiz için Kalkınma Bakanlığından 5 milyon TL destek almaya hak kazandık. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde gıda firmalarına hizmet verecek Ticaret Merkezi kuruyoruz. Üyelerimize profesyonel ihracat danışmanlığı hizmeti vereceğimiz 'İhracat Koçluğu' projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanıp Şubat ayı içinde yayımlanan 'İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik' kapsamında bu alanda satış yapacaklara mesleki yeterlilik belgesi vermek üzere, bu alanda çözüm ortağı olarak yetkilendirilen 5 firmadan biri olan Albert QA ile protokol imzaladık. Mesleki Yeterlilik Merkezimiz üyelerimize ve başvuranlara hizmet vermeye devam ediyor. Yeni projelerle kentimize değer katmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantının son bölümünde ise Meclis üyeleri görüş ve önerilerini dile getirdi. Şehrimizde yaz aylarının çok sıcak geçiyor olması hasebiyle GTO'nun önderliğinde, şehirde bulunan başıboş sokak hayvanlarının ıslahı ve kısırlaştırılması için bir sosyal sorumluluk projesi geliştirilmesi ve hayvanlar için şehrin muhtelif yerlerine içecek su bırakılması önerisi üyeler tarafından olumlu karşılandı.

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