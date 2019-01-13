GTO faaliyetlerini 'Uyum Buluşması'nda anlattı

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eryoldaş ve GTO Genel Sekreteri Baran Uçaner, ilimizdeki iş adamları ve esnafların bilgilendirilmesi amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğünce düzenlenen 'Uyum Buluşması'na katıldı.

Kamu, kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı 'Uyum Buluşması'nda sunum gerçekleştiren GTO Genel Sekreteri Baran Uçaner, GTO projeleri, GTO bünyesinde bulunan Suriye Masası'nın faaliyetleri ve Suriyeli istihdam eden GTO üyelerinin karşılaştığı sorunlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Gaziantep Ticaret Odası'nın Gaziantep ticari hayatının çatı kuruluşu olduğunu ve Gaziantep için yapılan her projeyi desteklediğini belirten Uçaner, “GTO hayata geçirdiği projelerle şehri için çalışmaya ve değer katmaya devam ediyor dedi.

GTO'nun, Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM), Lojistik Köy, İşletmelerde Dijital Dönüşümü Destekleme Merkezi ve Girişimcilik Merkezi Projeleri ile ilgili bilgi veren Uçaner, “Oda olarak Gaziantep'in sosyoekonomik gelişimine katkı sağlamaya, şehrimizin daha modern daha gelişmiş bir şehir olmasına gayret gösteriyoruz. GTO hayata geçirdiği projelerle Gaziantep'e değer katıyor" dedi.

Türkiye'nin ilk ve tek Suriye Masası'na sahip Oda olduklarını vurgulayan Uçaner, “Yaklaşık 1800 Suriyeli üyeye sahibiz. Suriye Masamız aracılığıyla Suriyelilerin ekonomik entegrasyonuiçin çalışıyor, Suriyeli firmaların ticari kapasitelerini artırmaya, şehrimizde yaşayan 500 bin Suriyeliye çeşitli sektörlerde meslek kazandırmaya çalışıyoruz. Bu girişimleri gerçekleştirirken de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Alman Uluslararası İşbirliği Kuruluşu (GIZ) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) gibi uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapıyoruz" diye konuştu.

Suriyeli Mültecilere yapılan ev sahipliğinin yarattığı ağır yükü ve sosyoekonomik yapıya olan olumsuz etkilerini azaltmak için çalıştıklarını dile getiren Baran Uçaner, “Oda olarak her platformda Suriyeli mülteci krizinden en çok etkilenen sınır illerimize özel bir destek/teşvik mekanizmasının oluşturulmasını gerektiğini dile getiriyor ve karar vericilerden bunu talep ediyoruz. Ayrıca kayıt dışı Suriyeli işletmelerin ve kayıt dışı çalışanların yarattığı haksız rekabet için de çözüm bulunmalı" dedi.

FOTOĞRAFLI