GTO 'Domotex Turkey' için Hannover’de

GAZİANTEP Ticaret Odası (GTO) Nisan ayında Gaziantep’te düzenlenecek olan Domotex Turkey Halı Fuarı’nın tanıtımı için Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen 'Domotex Hannover 2019 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamları Fuarı’nda stant açtı.

GTO, 27-30 Nisan 2019 tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenecek Domotex Turkey fuarının tanıtımı ve halı üreticisi üyelerine destek için Domotex Hannover 2019 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı’nda stant açtı. Dünyanın dört bir yanından fuara gelen binlerce ziyaretçi Gaziantep, Gaziantep halı sektörü ve Domotex Turkey 2019 Gaziantep Halı Fuarı hakkında bilgilendirildi.

"70 ülkeden 400 katılımcısı olan fuara Gaziantepli firmalar 2019 koleksiyonları ile damga vurdu” diyen Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Domotex Hannover 2019’da Türk ürünlerine ve özellikle Gaziantep ürünlerine ilgi oldukça yoğundu. Türkiye genelinden 170 firmanın katıldığı fuarda Gaziantep halı sektöründe faaliyet gösteren 92 firma yer aldı. Dünya makine halısının üretim ve ihracat lideri firmalarımız 2019 yılı koleksiyonlarını alıcılarla buluşturdu. Gaziantep her zaman olduğu gibi 2019’un da halı modasını belirledi" dedi.

Gaziantepli firmaların kenti gururlandırdığı fuarda Gaziantep Ticaret Odası olarak da stant açtıklarını belirten Yıldırım şöyle devam etti:

"Bildiğiniz gibi Gaziantep’te 27-30 Nisan 2019 tarihlerinde Domotex Turkey Halı fuarı 12. kez dünya profesyonelleriyle buluşacak. Gaziantep Ticaret Odası, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ve Gaziantep Halıcılar Odası işbirliğinde Hannover FairsTurkey Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen Domotex Türkiye Halı Fuarı 2018 yılında 89 ülkeden 11.951 profesyoneli ağırladı. Tarihinin rekor ziyaretçisini ağırlayan fuar için bu yıl hedefimiz çok daha fazla profesyoneli Gaziantep’e getirmek. Bunun için Hannover Halı fuarında açtığımız stantta hem Domotex Turkey’i hem kentimizi tanıtmaya çalıştık."

Fuara gelerek Gaziantepli firmaları yalnız bırakmayan Gaziantep Milletvekillerine de teşekkür ettiğini dile getiren Yıldırım, Hannover Halı fuarının tüm sektör için bereketli olmasını diledi.

FOTOĞRAFLI