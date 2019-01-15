GTO'da, 'Ticari alacak sigortası' semineri

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Ticaret Odası (GTO) ve Coface işbirliği ile ticari risk ve alacakların güven altına alınması için yöntem önerilerinin ele alındığı 'Ticari alacak sigortası' bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Seminerin açılış konuşmasını GTO Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Yılmaz Duman gerçekleştirirken, bilgilendirme sunumunu ise Coface Satış Bölüm Başkanı Uğur Çetin yaptı. Seminerde ele alınacak konunun çok önemli olduğunu dile getiren Duman, içinde bulunulan ekonomik konjonktürün ticari alacak sigortası sistemini daha da önemli hale getirdiğini belirtti.

Son dönemlerde reel sektör borç oranının yükseldiğini, şirket bilançolarının yüzde 40'ını alacakların oluşturduğunu dile getiren Yılmaz Duman, “Alacakların tahsilatında yaşanan problemler, şirketlerimizin likiditesini ve karlılığını olumsuz etkiliyor. Bu noktada, alacaklarınızın ödenmeme riskini teminat altına alan ‘Alacak Sigortası’ söz konusu risklerin azaltılmasında en akılcı yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

GTO ev sahipliğinde gerçekleştirilen seminere GTO Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Eryoldaş, Kemal Delioğlu, Mehmet Kavsara, Ömer Işık, Kerim Akdoğan veAhmet Özgözükara da katıldı.

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