GTO'da seyahat acentelerinin sorunları toplantısı

GAZİANTEP Ticaret Odası (GTO) tarafından üye firmaların faaliyet gösterdikleri alanlarda yaşanılan sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla düzenlenen sektörel toplantılar kapsamında Gaziantep’te faaliyet gösteren Seyahat Acentelerinin ve bağlantılı olarak turizm sektörünün sorunları masaya yatırıldı.

GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu’nun başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Gaziantep algısının daha da geliştirilmesi, yeni mottolar ve yeni konularla Gaziantep’in tanıtılması ve ortak söylemlerin turizm açısından büyük önem arz ettiği dile getirildi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) değişik sektörlerde yaşanan sorunların tespiti ve çözümü amacıyla sektör temsilcileriyle bir araya gelmeyi sürdürüyor. Sektörlerin güncel sorunlarının gündeme getirilmesi amacıyla farklı zamanlarda ilgili meslek komite ve grup temsilcilerinin katıldığı toplantılarda bu hafta Gaziantep Seyahat Acentelerinin sorunları masaya yatırıldı.

GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu’nun başkanlığında yapılan toplantıya, 13 nolu Ulaşım, Yolcu ve Öğrenci Taşımacılığı, Seyahat Acenteleri Meslek Komitesi Başkanı Abdullah Fakılı, Meclis üyesi Hasibe Sözmen, Meslek Komite üyesi Abuzer Tağa’nın yanı sıra seyahat acentelerinin yetkilileri katıldı.

Toplantıda Gaziantep’e gerçekleşen uçak seferlerinin artırılması, uçak bilet fiyatlarının düşürülmesine yönelik çalışmalar, İtalya ile yaşanan turist vizesi problemleri, Gaziantep’in yeni mottolar ve konularla tanıtımının yapılması, sektörün kalifiye eleman eksikliği ve seyahat acentelerinin desteklenmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda yapılan değerlendirmede; Gaziantep’e yapılan uçak seferlerinin yetersiz olması sebebiyle birçok işadamının uçuşlarını çevre illerden yaptığı, uçuş seçeneklerinin az olmasının bilet fiyatlarını yükselttiği, hem kaynak hem de zaman kaybının önlenmesi amacıyla Gaziantep yönlü uçuş seferlerinin artırılmasının uygun olacağına kanaat getirildi. Ülkemize turist getiren (A) grubu Seyahat Acentelerine destek sağlanması hakkındaki karara dahil edilen havalimanlarına Gaziantep Havalimanı’nın da eklenmesinin sorunun çözümüne katkı sağlayacağı vurgulandı.

Turizm sektörünün ve seyahat acentelerinin başka önemli bir sorununun da İtalya turist vizeleri olduğu belirtildi. Sektör temsilcileri, İtalya için turistik vize başvuru hizmetlerini yürüten VFS Global firmasının günde sadece 5 kişi için vize randevusu vermesinin sorunlara yol açtığını belirtti. Bu sayının artması için girişimlerde bulunulması, yine yerelde kayıt dışı vize işlemlerine aracılık eden işletmelerin haksız rekabete sebep olduğu belirtilerek denetlenmesi talep edildi.

Gaziantep’in geçmişte yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle oluşan algının değiştirilmesi için belli bir yol katedildiği fakat halihazırda yapılması gereken şeyler olduğu, özellikle de şehrin ileri gelenlerinin açıklamalar yapmasının önemli olduğunu dile getiren sektör temsilcileri, kentte sözü geçen sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek Gaziantep’i anlatan kapsamlı bir tanıtım filmi yapmasını önerdiler. Bu filmin iç ve dış hatlarda uçan bütün uçaklarda yayınlanmasının kentin turizmine katkı yapacağını, ayrıca turizmle ilgili kurum ve kuruluşların koordineli olarak ortak bir görüş ve söylem yaratmasının kent turizmine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Gaziantep’in gastronomi turizminin yanı sıra, inanç ve kültür turizminde de önemli bir durak olduğu, bu kapsamda Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Zeugma Mozaik Müzesi ve Karkamış Antik Kenti’nin ön plana çıkarılmasının turizme katkı sağlayacağını söyleyen sektör temsilcileri; konaklama sayısının artırılması, Halfeti ve Dülük Antik Kentlerinin tanıtılması, taksi ve servis şoförlerinin bilinçlendirilmesi, özel statülü rehber uygulaması, kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesine yönelik eğitimler düzenlenmesi konusunda fikir alışverişinde bulundu.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Acıoğlu, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, turizm ve gastronomide son yıllarda önemli aşamalar kaydeden Gaziantep’in, Seyahat Acenteleri temsilcilerinin gündeme getirdiği sorunların çözülmesiyle daha da iyi duruma geleceğini söyledi.

Sektör temsilcileri tarafından gündeme getirilen sorunların takipçisi olacaklarını ve uçuş sayısının artırılmasının elzem olduğunu vurgulayan GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Acıoğlu, “Kentimiz ülkemizin 6. büyük ekonomisine sahip, her koşulda üreten ve tüm bunları misafir ettiği 500 bine yakın Suriyeli ile yanı başında savaşlara rağmen başaran bir kenttir. Gaziantep’e yapılan uçak seferlerinin artırılması yalnızca sektörün değil ticaret erbabı ve sanayicilerin de talebidir. Uçak seferlerinin artırılması için Gaziantep mutlaka destek kapsamına alınmalıdır. Bu konuda önümüzdeki günlerde Türk Hava Yolları başta olmak üzere diğer havayolu ulaşım şirketleri ile görüşmeler yapacağız. Amacımız, Gaziantep’in turizm pastasından daha fazla pay almasıdır” dedi.

GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, sektör bileşenleri tarafından gündeme getirilen sorunları ve çözüm önerilerini ilgili kurum ve kuruluşlara rapor hâlinde sunacaklarını da sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLI



YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×