GTO başkanlarından 25 Aralık mesajı

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur; Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü dolayısıyla yayımladıkları mesajda tüm Gazianteplilerin kurtuluş bayramını kutladı.

Gaziantep'in adını tarihin derinliklerinden, unvanını ise Milli Mücadeledeki kahramanlıklarla dolu müdafaasından aldığını belirten GTO Başkanları, yayımladıkları mesajda şu görüşlere yer verdi:

"Antepliler kefenlerini boyunlarına astılar ve ölümü selamladılar. Bugün kefenlerini boyunlarına asarak ölümü selamlayan binlerce kahramanı minnet ve şükranla anarken, bağımsızlığımızı bir kez daha haykırıyoruz. Antep halkının asker, silah, yiyecek, cephane gibi deyim yerindeyse hiçbir şeyi olmamasına karşın, sahip oldukları paha biçilmez vatan sevgisi ve bu sevginin verdiği güçle savaşarak ve kurtuluş savaşının meşalesini yakarak, vatanını düşmana teslim etmediler. Bu şehrin halkı, ülkemiz işgal altındayken, Milli Mücadele ateşini yakan; namusunu, toprağını ve bayrağını savunmak için muhteşem bir direniş destanı yazan bir halktır. Gaziantep savunması bir halkın birlik ve beraberlik sayesinde elde ettiği başarının en güzel örneğidir. Gazi şehrin yiğit insanlarının 97 yıl önce kurtuluş mücadelesinde birlik ve beraberliği, bugün de Gaziantep'in tüm tarafları bir araya gelerek kalkınma alanında veriyor. Canları pahasına vatanlarını koruyan şehit ve gazilerimizin mirasına sahip çıkmak için çalışıyoruz. Geçmişteki mücadele gücünü ekonomik hayata da yansıtan Gaziantep; bugün üreten, istihdam eden ve ürettikçe katma değer yaratan örnek bir şehirdir. Gaziantep'in ve ülkemizin kalkınması için elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümünü emsalsiz bir gururla kutluyor, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehrimizin ve ülkemizin kurtuluş mücadelesi, bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anarken, tüm Gazianteplilerin 25 Aralık Kurtuluş Bayramını kutluyoruz."

FOTOĞRAFLI