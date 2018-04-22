GTO başkanlarından 23 Nisan mesajı

GAZİANTEP Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 98'inci yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı. 23 Nisan'ın Cumhuriyet tarihimizde önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Başkanlar, "Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Millî iradenin hayata geçirildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 98. yıl dönümünü birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir gururla kutluyoruz. TBMM’nin kuruluşu yeni Türk devletinin millî egemenliğe dayalı olduğunun bütün dünyaya resmen ilanıdır. TBMM, 98 yıl önce olduğu gibi bugün de bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin, demokrasimizin ve geleceğimizin teminatıdır. ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ ilkesiyle temeli atılan TBMM'nin kuruluşu Türk milleti için tarihî bir dönüm noktasıdır. Bundan tam 98 yıl önce, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde aziz Türk milletinin büyük bir özveri ve kararlılığıyla başlayan millî mücadele, TBMM'nin kuruluşuyla ivme kazanmıştır. İlk meclisçe gerçekleştirilen reformlar ve alınan kritik kararlar neticesinde Türk milletinin kaderi değişmiş ve millî mücadele bu ruhla kazanılmıştır” dediler.

Başkanlar, Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olacak çocukların iyi yetiştirilmesine de vurgu yaparak bu anlamlı günün Atatürk’ün çocuklara olan sevgisinin bir göstergesi olduğunu söyledi. Genç nesillerin iyi yetişmesine olanak sağlayan toplumların her zaman öne çıktığını, bu nedenle en büyük yatırımın çocuklara yapılması gerektiğini ifade eden Yıldırım ve Teymur, "23 Nisan, Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. Bu gün dünya çocuklarına verilen en güzel ve en anlamlı armağandır. Bundan 98 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasıyla bu topraklarda başlayan bağımsızlık mücadelesi, bugün tüm dünya çocukları için bir bayramdır. Bu günü bir bayram olarak geleceğin teminatı olan çocuklara armağan eden yüce Atatürk, böylelikle çocuklara verdiği değeri ve Ulusun geleceğinin çocukların omuzlarında yükseleceğini işaret etmiştir. Yarınlarımızın umut ışığı çocuklarımızın geleceği için, büyükleri olan bizlere birtakım görevler düşmektedir. Tarihî mirasımızı, kültürel zenginliğimizi geleceğin dünyasına taşımak; milletimizin aydınlık yarınlarını kucaklayan çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli, mutlu ve özgür bireyler olarak yaşamalarını sağlamak en büyük arzumuzdur" şeklinde konuştular.

Açıklamada ayrıca, “Türk çocuklarına armağan olan bu bayram, aynı zamanda dünya çocukları arasında sevgi ve dostluk bağlarının güçlendirilmesine ve gelecekte tüm insanların barış içinde yaşamalarına vesile olacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Dünya üzerinde çocuk bayramı kutlayan tek ülke olan Türkiye bu konuda da dünyaya örnek olmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, TBMM’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere TBMM’nin kuruluşunda yer alan ve emeği geçenleri rahmetle anıyor, en değerli varlığımız olan çocuklarımızın bayramını kutluyoruz. Bu güzel vesile ile tüm dünya çocuklarına sağlık, mutluluk, barış ve kardeşlik dolu günler diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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