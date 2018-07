GTO Başkanı Yıldırım, başarılı ihracatçıları kutladı

GAZİANTEP Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 25'inci Olağan Genel Kurulu’nda 2017 yılı ihracat şampiyonu olan Gaziantep firmalarını başarılarından ötürü kutladı. GTO Başkanı Yıldırım, "İhracatçılarımızın başarısıyla gurur duyuyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nce verilen bu ödüller Gaziantep’in her koşulda üreten ve ihracat yapan bir kent olduğunu bir kez daha kanıtladı" dedi.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, 2017 yılında en çok ihracat yapan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ödüllendirilen Gaziantepli firmaları başarılarından ötürü kutlayarak başarılarının devamını diledi. GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, meyve ve sebze mamulleri ihracatı birincisi Altunkaya İnşaat Nakliyat Gıda Ticaret A..Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, halı ihracatı birincisi Erdemoğlu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, halı ihracatı ikincisi Dost Kardeşler Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, Sanat Halı Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Kaplan ve makarna ihracatı birincisi Oba Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özgüçlü’nün TİM tarafından ödüllendirilmesinin şehrimiz için bir gurur vesilesi olduğunu söyledi.

Gaziantep’in her koşulda üreten ve dünyanın 182 ülkesine ihracat yapan bir kent olduğunu vurgulayan GTO Başkanı Yıldırım, “İhracat şampiyonlarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Kentimizde üretilen ürünleri dünyanın dört bir yanına ihraç etmekle kalmayıp şehrimizin adını da duyuruyorlar" dedi.

Gaziantepli ihracatçıların Gaziantep ve ülke ihracatına önemli katkılar sağladığını ve her türlü övgüyü hak ettiklerini belirten GTO Başkanı Yıldırım, “Kentimiz Gaziantep’in ihracatı her geçen yıl artıyor. İhracatçılarımız kentimizin ihracat potansiyelini kalıcı ve sürdürülebilir kılmak için büyük çaba gösteriyorlar. İhracatçılarımızın başarısı bizler için çok özel bir mutluluk. İhracatçılarımız sayesinde önümüzdeki dönemde yeni rekorlar kırıp hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Tuncay Yıldırım, iş dünyasının ihracatın ve ekonominin tekrar ana gündem maddesi olmasını beklediğini, bu yüzden ihracata ve ekonomiye odaklanılması gerektiğine dikkat çekerek, “İhracata ve ekonomiye odaklanmak ülkemizin büyümesi, üretimi, refahı ve ihracatı adına çok önemli. Ülkemizin 2023 yılı hedeflerine ulaşmak için gündemimiz mutlaka ihracat ve ekonomi olmalıdır” dedi.

