GTO Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 86'ncı yıl dönümünü kutladı

GAZİANTEP Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 86'ncı yıl dönümünü yayımladıkları mesajla kutladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 86'ncı yıl dönümü münasebetiyle GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, yayımladıkları mesajda:

"Devrin en büyük ordularıyla acımasızca saldıran emperyalistleri hüsrana uğratarak büyük bir kahramanlık destanı yazan Gazi şehrin evlatları 86 yıl önce bugün Büyük Gazi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’le buluştu, hasret sona erdi. Gazianteplilerin kahramanca mücadelesini çok yakından takip eden ve büyük övgülerle bahseden Atatürk’ün şehrimize yaptığı ziyaret bugün de o günlerde yaşattığı onuru ve gururu yaşatmaktadır. Bu şehir tek başına, yardım almaksızın 11 ay boyunca açlıkla, sefaletle, yoksullukla mücadele ederek bu toprakları emperyalistlere karşı eşsiz bir direnişle savundu. 11 aylık destansı mücadele sonucunda şehrin 4’te 1’i 6317 şehit veren, geri kalanı da gazi olan bu şehir TBMM tarafından 8 Şubat 1921’de tarihte ilk kez bir şehre verilen Gazilik unvanıyla mazhar olmuştur. Bu güzel memleketi bizlere miras bırakan atalarımız 26 Ocak 1933 tarihinde “Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü, Gazianteplileri kahramanlık örneği olarak alabilir.” diyen ve Gazi şehrimizin nüfusuna kayıtlı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kavuşmuş, iki gazi bir araya gelmiştir. Bu özel ve anlamlı gün vesilesiyle kahramanlığını, cesaretini hayatının her yerine yansıtan, gerek insani gerekse ticari hayatta örnek gösterilen hemşerilerimizin Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 86'ncı yıl dönümünü kutluyor, saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz" denildi.

