GTO AB Bilgi Merkezi'nin standına ilgi

GAZİANTEP Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Bergel ile GTO İle AB arasında yeni dönemde yürütülecek projeleri görüştü.

GTO’nun çalışmalarını takdirle izlediğini belirten Büyükelçi Berger, GTO’nun önümüzdeki dönem için hazırladığı projelerde işbirliği yapabileceklerini söyledi. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger; bu yıl ilki gerçekleştirilen “Uluslararası Gastronomi Festivali” kapsamında eşi Marilena Berger ile birlikte GTO AB Bilgi Merkezi’nin Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivalinde açtığı standı ziyaret etti.

AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, ziyaret kapsamında ilk olarak AB Bilgi Merkezi GastroAntep standında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekilleri, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu ve meclis Başkanlık divanı ile bir araya geldi. Büyükelçi Berger ziyaret sırasında kültürel mirasta gastronominin önemli bir değer olduğunu ifade etti.

AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, temasları kapsamında daha sonra Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Meclis Başkanı Hilmi Teymur ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, Büyükelçi’ye Gaziantep’in Sosyo-ekonomik yapısının yanı sıra, Gaziantep’in Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı, GTO Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nin çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. GTO Başkanı Yıldırım, Gaziantep’in ihracatının yüzde 20’sini Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirdiğini ancak bunu yeterli görmediklerini vurguladı. Yıldırım, Türkiye’de GTO bünyesinde ilk kurulan AB Bilgi Merkezi’nin 22 yıldır önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger; Gaziantep Ticaret Odası’nın mesleki eğitim ve Suriyeli Mültecilere yönelik çalışmalarını takdirle izlediğini, bundan sonraki dönemde Gaziantep Ticaret Odası ile ortak çalışma ve projeler yapılabileceği sinyalini verdi.

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