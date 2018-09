GTB’den, 'Aşure' ikramı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Ticaret Borsası (GTB), muharrem ayı nedeniyle, Borsa Caminde ve Buğday pazarında vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Her yıl geleneksel olarak şehrin değişik bölgelerinde vatandaşlara aşure ikramları gerçekleştiren Gaziantep Ticaret Borsası bu geleneğini bu yılda sürdürdü. GTB yemekhanesinde özel olarak hazırlanan aşure, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Alagöz, Meclis Üyesi Enver Bal ve personeller tarafından Cuma namazı sonrası Ticaret Borsası Cami avlusunda vatandaşlara dağıtıldı.

Aşure ikramlarına ayrıca borsa hizmet binasının içerisinde yer aldığı buğday pazarı ve çevresinde de devam edildi.

Gaziantep Ticaret Borsası’nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği aşure ikramlarıyla ilgili konuşan Ali Alagöz, aşurenin birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşmak adına özel bir anlam teşkil ettiğini söyledi. Aşurenin Türk kültüründe her zaman farklı bir yerinin olduğuna işaret eden Alagöz, "Borsamız imkanları dahilinde her yıl geleneksel olarak üyelerimize ve vatandaşlarımıza aşure ikramları gerçekleştirmekteyiz. Kadim medeniyetimizin eşsiz zenginliklerini içerisinde barından aşure, aynı zamanda milli birlik ve beraberliğimizin de en temel nişanelerinden birini oluşturmakta. Geleneksel aşure ikramlarımızla bu geleneğimizi ilelebet yaşatmayı, dostluk ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

