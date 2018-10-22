GTB’de; 'Bilgi güvenliği yönetim sistemi' eğitimi

GAİZANTEP, () - GAZİANTEP Ticaret Borsasında (GTB), ‘ISO/27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitim Semineri’ düzenlendi.

TOBB’un 5 yıldızlı A sınıfı akredite borsaları arasında yer alan Gaziantep Ticaret Borsası, ISO/27001 Uluslararası Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi almak için çalışmalara başladı.

Bu kapsamda GTB personellerine, TÜRK Loydu Eğitmeni ve Baş Denetçi Haluk Ali Güneş tarafından, ’ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitim Semineri’ verildi. Eğitim seminerinin açılışında konuşan GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, Uluslararası Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi almak için çalışmalara başladıklarını kaydederek, gerekli eğitim ve adaptasyon sürecinin tamamlanmasının ardından bağımsız bir belgelendirme kuruluşuna sertifika müracaatında bulunacaklarını ifade etti.

Bayram, bilginin tüm ticari işletmeler ve kurumlar için değerli bir kaynak olduğunu ve bu nedenle tüm tehdit ve tehlikelere karşı en uygun şekilde muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi. TÜRK Loydu eğitmeni Haluk Ali Güneş ise seminerde, ISO/27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bilgi güvenliğinde üç unsurun önemine dikkat çeken Güneş, bunların gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik olduğunu dile getirdi.

‘ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi’ ile birlikte kurumda var olan bilgi varlıkları, prosesler ve ilgili risklerin farkındalığının sağlanmış olacağını kaydeden Güneş, “Fiziksel ve çevresel güvenlik ile 5651 ve 6698 sayılı kanunlar gibi yasal gerekler de gözden geçirilerek bu sayede alınacak ilave aksiyonların planlanabilmesi için farkındalık oluşturulacak" dedi.

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