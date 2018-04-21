GTB Başkanı Akıncı'dan 23 Nisan kutlaması

GAZİANTEP Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, TBMM’nin açılışının 98 yıl dönümünde, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

GTB Başkanı Mehmet Akıncı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Geleceğin güçlü ve büyük Türkiye’sinin günümüz çocuklarının elinde geleceğe taşınacağını belirten Akıncı, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milletçe çocuklarımıza duyduğumuz güvenin ve verdiğimiz önemin en önemli nişanesidir. Çocuklarımız cennet vatanımızın bugünü, yarını ve yegâne umududur. Geleceğin güçlü ve müreffeh Türkiye’si çocuklarımızın sevgi dolu yüreklerinde ve ellerinde aydınlık yarınlara taşınacaktır. Bu nedenle çocuklarımızın daha eğitimli, manevi değerlerine saygılı, vatan ve millet sevdalısı birer bireyler olarak geleceğe hazırlanmasında sadece ailelere değil toplumun tüm bireylerine önemli görevler ve sorumluluklar düşmekte. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 98 yıl önce TBMM’nin kurulduğu günü tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan etmesi de çocuklara duyduğu sevgi ve inancın en güzel örneğidir. Kahraman ecdadımızın istikbal ve istiklal uğruna canıyla kanıyla koruyarak bizlere emanet ettiği bu vatanı, bizlerde daha güzel yarınlara taşıması için çocuklarımıza emanet bırakacağız. Şuna inanıyoruz ki geçmişini bilen, geleceğini sağlam temeller üzerinde kuran çocuklarımız, bu emanete sonsuza kadar sahip çıkarak ülkemizi ebediyen payidar kılacaklardır. Tüm bu duygu ve düşünceler içerisinde, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramını kutluyor, bağımsızlık uğruna bu kadim toprakları bizlere vatan yapan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

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