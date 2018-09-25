GTB'den üyelerine KOBİ destek kredisi

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Mehmet Akıncı, ‘KOBİ Destek Kredisi’ başvurularının başladığını belirterek, borsa üyelerinin aylık yüzde 1,85 faizle, 18 ay vadeli üst limiti 200 bin lira olan KOBİ destek kredisine başvuruda bulunabileceklerini bildirdi.

TOBB çatısı altındaki tüm oda ve borsaların güç birliği yaparak kaynaklarını üyeleri için seferber ettiğini kaydeden GTB Başkanı Akıncı, “Ülke ekonomimizin bel kemiğini oluşturan KOBİ’lerimiz, ‘KOBİ Destek Kredisiyle ‘, normal faiz oranlarının çok daha altında maliyetlerle, finans kaynağına ulaşabilecek" dedi.

GTB üyelerinin avantajlı KOBİ Destek Kredisinden aylık yüzde 1,85, yıllık ise yüzde 16,25 faiz oranlarıyla faydalanabileceğini vurgulayan Akıncı, şöyle dedi:

"Alt limiti 50 bin lira, üst limiti ise 200 bin lira olan KOBİ Destek Kredisine başvuruda bulunmak isteyen üyelerimizin öncelikle borsamızdan ‘KOBİ Destek (Nefes) Kredisi Başvurusu İçindir’ ibareli faaliyet belgesi almaları gerekmekte. Üyelerimiz daha sonra bu belge aracılığıyla Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası Şubelerinde Kobi Destek Kredisine müracaatlarını gerçekleştirebilecekler. Kredilendirmelerde tüm risk ve teminatlandırma protokol imzalanan bankalara ve Hazine ve Maliye Bakanlığının sağladığı destekle Kredi Garanti Fonu'na ait olacak. Kredi Garanti Fonu'ndan talep edilen, kefalet başvuru bedelinde yüzde 0,03 (On binde 3) dışında herhangi bir masraf veya komisyon talep edilemeyecek."

Akıncı, ayrıca geri ödemelerin ilk 6 ay ana para geri ödemesiz (sadece faizi ödenecek), takip eden 12 ay ise eşit taksitli 18 ay vade seçeneğiyle yapılacağını sözlerine ekledi.

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