GTB'den 'eğitime' destek

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Ticaret Borsası (GTB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle, Ticaret Borsası Ortaokulunda eğitim gören 444 öğrenciye okul kıyafeti dağıtımı yapıldı.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında eğitime destek çalışmaları sürdüren GTB, TOBB'un sağladığı katkı ile Gaziantep'te eğitim gören 444 öğrenciye okul kıyafeti yardımında bulundu. Okul kıyafetleri, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Alagöz, Meclis Üyesi Mevlüt Polat ve GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram tarafından Ticaret Borsası Ortaokulu idarecilerine teslim edildi. Öğrencilerin yeni eğitim-öğretim sezonunda ihtiyaç duyabilecekleri okul kıyafetlerini içeren paketler, öğretmenleri aracılığıyla öğrencilere dağıtıldı.

Borsanın eğitime destek çalışmaları hakkında bilgiler veren GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Alagöz, “Borsamız tarafından yaptırılan ve eğitime açılan Ticaret Borsası Ortaokulu'na gerek okulun gerekse de öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında her yıl eğitim-öğretim sezonunun başında öğrencilerimize çatı kuruluşumuz TOBB'un katkılarıyla okul kıyafeti desteği sağlıyoruz. Bu sene okul idaremiz tarafından belirlenen 444 öğrencimiz için okul kıyafeti hazırlandı ve dağıtımları gerçekleştirildi. Borsa olarak imkanlarımız ölçüsünde eğitime destek faaliyetlerimizi yıl içerisinde de devam ettireceğiz. Bizim, geleceğimizin teminatı öğrencilerimizden tek isteğimiz, derslerine çok iyi çalışmaları ve topluma yararlı birer bireyler olarak kendilerini yetiştirmeleri" dedi.

Alagöz, ayrıca Gaziantep'te eğitimde hedeflenen başarı noktasına iş birliği ve dayanışma ruhu içerisinde daha rahat ulaşılabileceğini de sözlerine ekledi.

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