GTB'den ATB'ye ziyaret

GAZİANTEP Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve beraberindeki heyet, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine yeniden seçilen Faik Yavuz’u ziyaret etti.

Ankara Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen ziyarete, GTB Başkanı Mehmet Akıncı ile beraberindeki meclis ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet katıldı.

12 Nisan’da gerçekleştirilen seçimlerde tekrar yönetim kurulu başkanlığı görevine seçilen ATB Başkanı Yavuz’u tebrik eden GTB Başkanı Akıncı, “ATB başkanlığının yanı sıra TOBB sayman Üyeliği ve Kredi Garanti Fonu Başkanı olarak yaptığı başarılı çalışmalardan tanıdığımız Faik Yavuz’a, görevine tekrar seçilmesinden dolayı hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Şahıslarında tüm ATB Yönetimine ve Meclis divanına yeni hizmet dönemlerinde üstün başarılar diliyorum” dedi.

Gaziantep ve Ankara borsaları arasında gerçekleştirilebilecek ikili iş birliği çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunmak istediklerini de dile getiren Akıncı, “Gastronomi kenti Gaziantep’te Avrupa standartlarında bir et borsası kuruyoruz. Yaklaşık 2 bin metrekare toplam alana sahip olan ve inşaat çalışmaları devam eden Et Borsasının 2019 yılında hizmete girmesini planlıyoruz. Süreç içerisinde Türkiye’nin ilk Et Borsası’nı kuran Ankara Ticaret Borsasının da bu konudaki deneyimlerinden ve tavsiyelerinden faydalanmak istiyoruz” diye konuştu.

GTB heyetini Ankara’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren ATB Başkanı Faik Yavuz ise, GTB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Akıncı ile Meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerine başarı dileklerinde bulundu.

Gaziantep’in sanayi, ticaret ve tarımda ülkenin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Yavuz, borsaların istişare ve iş birliği içerisinde olmasının önemli olduğuna dikkat çekti.

Ankara Et Borsası’nın işleyişi hakkında da bilgiler veren Yavuz, AB standartlarına göre inşa edilen tesiste, tüm işlemlerin son teknoloji sistemlerle kontrol edildiğini sözlerine ekledi.

ATB Başkanı Faik Yavuz’a gerçekleştirilen hayırlı olsun ziyaretine, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı’nın yanı sıra, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Alagöz, Yönetim Kurulu Üyeleri, Turgay Doğan, Bilal Darı, Fatih Çakır, Nebi Koca ile Meclis Üyeleri Ahmet Karakan, Orhan Çetin, Mehmet Enver Bal, Mehmet İşbilir, Aydın Şen, Ali Yılmaz, Bilal Tabur, Abdullah Şekeroğlu, Mustafa Hanifi Topal ve Genel Sekreter Özgür Bayram katıldı.

