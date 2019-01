GTB başkanlarından 10 Ocak mesajı

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla kutlama mesajı yayımladılar.

GTB Başkanları Tiryakioğlu ve Akıncı, yayımladıkları kutlama mesajında, gazetecilerin saygın bir mesleğin neferleri olarak, milletin hür sesi ve vicdanını temsil ettiklerini belirttiler. Dünyanın en meşakkatli görevlerinden birini icra eden gazetecilerin, bulundukları toplumların sesi, kulağı ve gören gözü olduğunu kaydeden GTB Başkanları, mesajlarında şu görüşlere yer verdiler:

“Teknolojinin gelişimiyle birlikte günümüzde artık anlık haber verme olanağına kavuşan medya, toplum yararına sürdürdüğü faaliyetlerle her dönem demokrasi kültürümüzün önemli mihenk taşlarından birini oluşturmuştur. Kitlelerin doğru ve tarafsız habere ulaşımı noktasında önemli bir sorumluluk ve misyon üstlenen gazeteciler ise bu kültürün vazgeçilmez birer parçalarıdır. Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, milli ve manevi değerlere hassasiyet gösteren, doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla hareket eden gazeteciler, mesai mefhumu gözetmeksizin zor bir görevi icra etmektedirler. Bu uğurda gerektiğinde kendi can güvenliklerini dahi riske ederek görev ve sorumluluklarından hiçbir zaman imtina etmeyen medya çalışanları verdikleri bu mücadeleyle her türlü saygı ve takdiri fazlasıyla hak etmektedirler. Görev yaptıkları şehirlerin sosyal ve kültürel alanda tanıtımlarına da katkılar sunan başta yerel medyamızın güzide çalışanları olmak üzere, tüm basın mensuplarımızın '10 Ocak Çalışan Gazetecileri Gününü' kutluyor, meslek yaşantılarında üstün başarılar diliyoruz."

FOTOĞRAFLI