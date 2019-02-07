GTB Başkanları, Gaziantep’e 'Gazilik' unvanı verilişinin 98'inci yılını kutladı

GAZİANTEP Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Gaziantep’e, ‘Gazilik’ unvanı verilişinin 98’inci yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladılar.

Gazilik unvanının, Gazianteplilere doğuştan verilen, ecdadının yiğitliğini ve cesaretini simgeleyen bir onur madalyası olduğunu belirten GTB Başkanları, yayımladıkları mesajda şu ifadelere yer verdiler:

“İşgal güçlerine karşı 11 ay boyunca dışarıdan hiçbir destek ve yardım almadan, türlü yokluklar ve zorluklar içerisinde vatanını müdafaa eden yiğit ecdadımız, verdiği bu şanlı mücadeleyle kurtuluş yolunda tüm yurda umut ve ilham kaynağı olmuştur.

Vatan, millet ve bayrak uğruna, gözünü kırpmadan şehadete yürüyen, bu mukaddes yolda 6 bin 317 kahraman vatan evladını şehit veren Gaziantepliler, sergiledikleri yiğitlik ve cesaretle Antep destanını tarihe altın harflerle nakşetmiştir.

O dönemde nüfusunun 4’te biri şehit, kalanı ise gazi olan Antep halkının, göstermiş olduğu bu yüksek azim, cesaret ve kararlılık Türk Milletinin gönlünde de hiçbir zaman unutulmayacak yer edinmiştir. Milli mücadelede Şahinbeyleri, Şehitkamilleri, Karayılanları ve isimsiz nice kahramanlarıyla destanlar yazan Anteplilerin göstermiş olduğu bu takdire şayan direniş, TBMM tarafından 8 Şubat 1921 tarihinde şehre "Gazi" unvanı verilerek taçlandırılmıştır.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün "Ben Antepliler 'in gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep'i değil Türkiye'yi de kurtardılar" sözüne de mazhar olan Gaziantepliler, Gazilik onurunu ve şerefini İstiklal Madalyası ile birlikte 98 yıldır ilk günkü ruh ve heyecanla göğsünde taşımakta ve bundan sonrada ebediyen taşımaya devam edecektir. Gaziantep halkına Gazilik gururunu yaşatan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Antep’i Gaziantep yapan tüm aziz şehit ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz.”

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