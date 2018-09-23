GSO-MEM'DE devlet destekleri anlatıldı

GAZİANTEP Sanayi Odası (GSO) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) işbirliğiyle Gaziantep sanayisinin kapasitesini geliştirmek için başlatılan eğitim seferberliği kapsamında iş dünyasına yönelik, 'Devlet Destekleri Eğitimi' gerçekleştirildi. GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde düzenlenen eğitimde, İşkur 2018 Devlet Destekleri ile İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) destekleri anlatıldı. İpekyolu Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Uzmanı Reşat Taman ve İşkur Şube Müdür Yardımcısı Mehmet Özcan’ın konuşmacı katıldığı bilgilendirme semineri kurumların tanıtımdan sonra interaktif şekilde devam etti.

Seminerde ilk sözü alan Reşat Taman, İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın bugüne kadar Gaziantep’te verdiği destekler ve ilgili projeler hakkında genel bilgiler sundu. 2018 yılı içinde de destek vermeye devam edeceklerini belirten Taman, tüm firmaların projelerini sunarak Fizibilite Destekleri, Proje Uygulama ve İzleme Destekleri, Mali ve Teknik Destekler yardımlardan faydalanmasını istedi.

İşkur Şube Müdür Yardımcısı Mehmet Özcan ise özelikle İşbaşı Eğitim Programları, İlave İstihdam Teşviki konularda genel bir bilgi sundu. Bu yıl da İşkur desteklerinin hızlı bir şekilde firmalara sunulacağını belirten Özcan, danışmanlarla firmalara en hızlı ve sürekli hizmet vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

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