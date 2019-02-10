GSO ile İŞKUR arasında 'mesleki eğitim ve beceri geliştirme işbirliği protokolü' imzalandı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan ana protokole istinaden, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) arasında, 'Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü' (MEGİP) imzalandı.

GSO’da düzenlenen protokol imza törenine, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İŞKUR İl Müdürü Siraç Ekin, GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü ile İŞKUR Gaziantep İl Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

Mesleki Eğitimi geliştirme noktasında imzalanan işbirliği protokolünün çok önemli olduğunu kaydeden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “İmzaladığımız bu protokol ile amacımız işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve pratik eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimler düzenlemektir. İşverenlerle işbirliği yaparak sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesine yönelik mesleki eğitimler düzenleyeceğiz” dedi.

Ünverdi, GSO olarak kalifiye elaman yetiştirilmesine büyük önem verdiklerini bu amaçla GSO Mesleki Eğitim Merkezi’ni kurduklarını belirterek, “2017 yılında hizmete başlayan merkezimizde sanayicilerimizden gelen talebe göre mesleki eğitimler veriyoruz. Şu ana kadar 4 binin üzerinde kursiyere mesleki eğitim verdik. Kentimizin ve ülkemizin her alanda daha da ileri noktalara gitmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu işbirliği protokolü de bu manada oldukça önemlidir. Protokolün kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İŞKUR İl Müdürü Siraç Ekin de, İŞKUR olarak her zaman istihdamın artırılması konusunda yeni ve farklı çalışmalar yapmanın gayesi ve gayreti içerisinde olacaklarını belirterek, MEGİP Projesinde teorik ve uygulamalı olarak eğitimler düzenleneceğini kaydetti.

İŞKUR heyeti kurum hizmetleri olan; İş Başı Eğitim Programları, İşe İlk Adım Projesi, İşte Anne Projesi, İlave İstihdam Teşviki gibi Aktif İşgücü Programları ve Kısa Çalışma Ödeneği, İşsizlik Sigortası, Ücret Garanti Fonu gibi konularda da bilgiler veren Siraç Ekin protokolün hayırlı olmasını diledi.

İmza törenin ardından GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi günün anısına İŞKUR İl Müdürü Siraç Ekin’e plaket takdim etti.

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