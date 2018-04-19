GSO heyetinden ziyaretler

GAZİANTEP Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile meclis başkanlık divanı ve yönetim kurulu üyeleri Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve kurumlara ziyaretlerde bulundu.

GSO’nun gerçekleşen organ seçimlerinin ardından göreve başlayan Oda Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5. Zırhlı Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarete, Meclis Başkan Yardımcıları Ali Özpolat ve Saim Akınal, Katip Üye Sadık Koçak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cevdet Akınal ve Ferhan Sağım ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Melike Yüksel, Perihan Çöçelli, Ercan Sayın, Mustafa Özgüler, Hakan Aslansoy, Başar Küçükparmak, Metin Erturhan ve Genel Sekreter Kürşat Göncü de katıldı.

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