GSO Başkanı Ünverdi, yeni projeleri anlattı

GAZİANTEP Sanayi Odası(GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, düzenlediği basın toplantısıyla odanın yeni projelerini anlattı. Ünverdi, ülkedeki ekonomik sıkıntıların atılacak stratejik adımlarla giderilebileceğini söyledi.

Organize Sanayi Bölgesindeki GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde düzenlenen toplantıya GSO Yönetim Kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı. GSO Başkanı Ünverdi, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu değerlendirerek daha önce birçok ekonomik krizin atlatıldığını ve bugünkü zorlukların da geçeceğini ifade etti. Ekonomik gelişmenin önünü açmak için stratejik adımlar atılması gerektiğin belirten Ünverdi, “Ülke olarak daha önce de çok kriz yaşadık ve hepsinin üstesinden gelmeyi başardık. İnşallah el ele vererek bugünkü sıkıntıları da atlatacağımıza inancımız tam. Müreffeh bir ülke olmak istiyorsak kısa, orta ve uzun vadede stratejik adımlar atmamız, insana yatırım yapmamız ve günün teknolojilerine ayak uydurmamız gerekiyor. Bu kapsamda sanayi odası olarak geçmişten günümüze iş dünyamızın sesi olmaya ve ülkemizi yukarı taşıyacak projeler geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.

“GSO-MEM’DE 2 BİN 200 KİŞİ EĞİTİM GÖRDÜ”

GSO’nun projelerini anlatan Başkan Ünverdi, 2017 yılında hayata geçirilen GSO Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM)’ni anlatarak şunları söyledi:

“GSO’nun koordinatörlüğünde, İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın destekleri ve Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün işbirliği ile kurduğumuz bu merkez, 11 bin metrekare kapalı alana sahip ve içerisinde 20 atölye-laboratuvar ve 28 eğitim salonu bulunuyor. GSO-MEM’de sanayinin mevcut çalışan personeline meslek geliştirme eğitimleri, meslek sahibi olmak isteyen gençler, kadınlar engelliler, göçle Gaziantep’e gelen ve dezavantajlı gurup olarak nitelendirilebilecek tüm işsizlere meslek edindirme eğitimleri, işletmelere kurumsallaşma eğitimleri, çalışanlara kişisel gelişim eğitimleri, mesleki yeterlilik sınavına girecek olan kişilere de yeterliliğe dayalı eğitimler veriyoruz. Şu ana kadar da yaklaşık 2 bin 200 kişiye eğitim verdik.”

GAZİANTEP’E MODEL FABRİKA

Ünverdi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından KOBİ’lerin imalat sanayisindeki etkisini arttırmak için geliştirdiği proje kapsamında kurulacak model fabrikalardan birinin Gaziantep’te yer alacağını belirterek şöyle konuştu:

“Sanayi ve teknoloji bakanlığı tarafından model fabrika kurulacak 5 il geçtiğimiz hafta açıklandı. Önceki dönem ekonomiden sorumlu başbakan yardımcımız sayın Mehmet Şimşek’in himayelerinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Mc Kınsey firması ile yürüttüğümüz ‘Gaziantep Sanayi Dönüşüm Proje’mizin sonuçlarından biri de KOBİ Verimlilik ve Eğitim Merkezi’nin kurulması idi. Bu proje imalatçı KOBİ’lerin operasyonel verimliliğini artırma hedefi olan model fabrika kurulmasıyla öncelikle yalın dönüşüm ve sanayi 4.0 ilkelerinin uygulama hedefi olan dijital dönüşüm alanlarında uygulamalı eğitim ve danışmanlık sağlamak amacıyla kurulacaktır. 2 yıldan fazla yürüttüğümüz çalışmayla Gaziantep’in model fabrikasını GSO olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte hayata geçireceğiz. Model fabrikanın maliyeti 12,5 milyon lira olarak belirlendi ve bu maliyetin önemli bir kısmını MADAT projesi kapsamında UNDP karşılayacak. Bu proje ile dijital dönüşüm, verimlilik, Endüstri 4.0, yalın dönüşüm, tasarım, öğren ve dönüş, yaparak öğrenme gibi sanayide dönüşüm sürecine GSO olarak ev sahipliği yapacağız. Model fabrikamız Gaziantep sanayisinde teknoloji ve dijital dönüşüm sürecinde önemli bir üs haline gelecek. Böylesi bir projede Gaziantep’in de olması aslında geçmişten günümüze bir gelişim sürecinin de devamı olarak okunabilir. Gaziantep sanayisi, ihracatı ve istihdam gücü ile bölgenin lokomotif kentidir. Son dönemde Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi ve Hassa-Dörtyol tünel projeleri, Gaziantep’in mesleki eğitimde pilot il seçilmesi gibi gelişmelerin ardından model fabrika projesinin de ete kemiğe bürünmesiyle birlikte bölge sanayisi açısından entegre bir dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Model fabrika ayrıca yalın üretim, dijital dönüşüm, ürün geliştirme, enerji verimliliği gibi konularda çalışanların bilgi ve becerilerini artırma imkanı sunacak. Gerçek bir üretim ortamında katılımcılara bir fabrikanın daha verimli olması için gereken tüm prosesleri yaparak öğrenme imkanı sağlayacak. Çalışanlar gerçek üretim hatlarında öğrenerek ve uygulayarak öğrenme imkanı bulacaklar.”

GSO Başkanı Adnan Ünverdi, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

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