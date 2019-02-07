GSO Başkanı Ünverdi'nin, 'Gazilik' mesajı

GAZİANTEP’e 'Gazilik' unvanının verilişinin 98. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Hiçbir yardım ve destek almadan bağımsızlık mücadelesi ile büyük bir kahramanlık destanı yazan atalarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Dünyada 'Gazi' unvanına sahip ilk ve tek şehir olmanın gurur ve coşkusunu hep birlikte bir kez daha yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Adnan Ünverdi, Anteplilerin verdiği kurtuluş mücadelesinin ülkemize ve tüm dünyaya örnek olduğunu belirtti.

Gaziantep halkının 11 ay boyunca her türlü olumsuzluklara ve zorlu şartlara rağmen, büyük bir direniş göstererek 6 bin 317 şehit verdiğini anımsatan Ünverdi, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu’da başlattığı kurtuluş mücadelesinde, Gaziantepliler canı pahasına düşmana karşı savaşarak destan yazmıştır. Bu büyük mücadeleden dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Antep’i ‘Gazilik’ unvanı ile onurlandırmıştır. Ayrıca Gazi şehrimiz, Büyük Önder Atatürk tarafından, ‘Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki onlar Antep’i kurtardıkları gibi Türkiye’yi de kurtardılar’ sözlerine nail olmuştur” cümlelerine yer verdi.

“Gazilik unvanına layık olmak, ülkemize ve şehrimize sahip çıkmak için bundan sonra da atalarımızdan aldığımız güçle çalışmaya devam edeceğiz” diyen Ünverdi, mesajını şöyle tamamladı:

“Bağımsızlığımıza ve vatanımıza uzanacak ellere karşı bugün de aynı inanç ve kararlılıkla karşı koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. O günün şartlarında zor koşullara rağmen kadını erkeği, genci yaşlısı ile kahramanlık destanı yazan atalarımıza layık olmak için vatan sevgisiyle daha çok çalışmak ve kendimizi günün şartlarına göre geliştirmek zorundayız. Bunun için de birbirimizi daha çok sevmemiz, bilimin ışığında, milli ve manevi değerlerine bağlı genç nesiller yetiştirmemiz büyük önem taşıyor. Çünkü bugün savaşlar çok farklı cephelerde yapılıyor. Eğitim, ekonomi ve teknolojide takip eden değil, takip edilen ülke olursak bütün cephelerde başarılı oluruz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine de ancak bu sayede ulaşabiliriz. Allah ülkemizin ve milletimizin yolunu açık etsin, düşmanlarımıza fırsat vermesin. Bu duygularla, Gaziantep’e Gazilik unvanı verilişinin 98'inci yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, bütün hemşerilerimin ‘Gazilik’ gününü kutluyorum.”

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