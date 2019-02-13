GSO Başkanı Ünverdi: LÖSEV’e müteşekkiriz

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Güneydoğu Anadolu Bölge Sorumluları Esin Kotan, Gamze Sönmez ve beraberindeki heyet, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’yi ziyaret etti. Ziyarette Ünverdi, LÖSEV’in önemli bir misyonu yerine getirdiğini belirterek, "LÖSEV'e müteşekkiriz" dedi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek LÖSEV’in çok önemli bir misyonu yerine getirdiğini belirtti. Ünverdi, hem kurum, hem de bireysel anlamda vakıf çalışmalarına destek olmaya devam edeceklerini kaydetti. LÖSEV’in yaptığı çalışmalar ve yürüttüğü projelerle önemli bir misyonu yerine getirdiğini dile getiren Ünverdi, "İnsanımıza umut olan, minik yavrularımızın yüzünü güldüren vakfınıza müteşekkiriz. Hiçbirimiz, yarının ne getireceğini bilmiyoruz. Yaşamın içerisinde sağlık kadar, hastalıklar da var. Bu manada LÖSEV, zor ama çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. Bölgenin sağlık merkezi haline gelen kentimizde de LÖSEV’i biraz daha yakınımızda hissetmek istiyoruz. Zor ve meşakkatli bir tedavi süreci gerektiren bu hastalıklarla ilgili ailelerimizin yakınında olacak bir temsilciliğin Gaziantep’te açılmasının hastalarımıza ve ailelerine önemli katkılarının olacağını düşünüyoruz. Bu konuda elimizden gelen desteği de vermeye hazırız. Allah tüm hastalarımıza, bu hastalığa karşı mücadele veren minik yavrularımıza ve ailelerine yardım etsin, şifalar versin" dedi.

LÖSEV Güneydoğu Anadolu Bölge Sorumluları Esin Kotan ve Gamze Sönmez de Gaziantep’te 423 lösemili hasta bulunduğunu, Türkiye genelinde ise 36 bini aşkın lösemili hasta olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Vakfımız lösemi ile birlikte bütün onkoloji ve hemotoloji hastaları ile ilgilenmektedir. Yetişkin lösemililere ve diğer kanser türlerinde tedavi gören çocuk hastalara da destek veriyoruz. Lösemili çocukların ve ailelerinin sıkıntılarını topluma aktarmayı ve bu yolla toplumu bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda Gaziantep’e de belli aralıklarla geliyor ve farklı etkinlikler düzenliyoruz. Gençlerimizin beklentilerini dinliyor, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugün burada olmaktan da büyük mutluluk duyuyor, teşekkür ediyoruz."



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