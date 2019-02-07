GSO Başkanı Ünverdi: Bankacılık sektörü ile reel sektör birlikte yürümeli

TÜRKİYE Halk Bankası (Halkbank) Genel Müdürü Osman Arslan ile beraberindeki heyet Gaziantep Sanayi Odası’nı (GSO) ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile bir araya geldi.

Bankacılık sektörü ve reel sektörün beklentilerinin değerlendirildiği görüşmede, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Gaziantep’in sanayisi ve ticaretiyle örnek bir kent olduğunu belirterek Gaziantep’e desteklerini artırarak devam edeceklerini kaydetti.

Gaziantep iş dünyasının beklentilerini yerinde görmek ve ikili görüşmeler gerçekleştirmek maksadı ile bir dizi ziyarette bulunduklarını dile getiren Arslan, "Türkiye Halk Bankası ülkemizin en önemli bankalarından bir tanesidir. KOBİ’lerimiz başta olmak üzere üreten kesime ciddi anlamda finansman sağlıyoruz. Gaziantep bu manada çok güçlü ve üreten bir şehir ki biz de önümüzdeki süreçte Gaziantep’e desteklerimizi artırmak istiyoruz. Bu vesileyle Gaziantep Sanayi Odası’na, ülke sanayimize ve ekonomimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, bankacılık sektörü ile reel sektörün şarlar ne olursa olsun birlikte yürümesi gerektiğinin altını çizerek, sanayi çarklarının hızlı dönebilmesi ve daha iyi bir ekonomi için bu sürecin doğru yönetilmesinin önemine vurgu yaptı.

Gaziantep’in zor bir yıl olmasına rağmen 2018 yılında rekor ihracat gerçekleştirdiğini ve bu yıla da ihracat artışıyla başladığını anımsatan Ünverdi, "Gaziantepli sanayiciler olarak biz daha çok üretmek ve daha fazla ihracat hedefiyle çalışıyor, ülkemiz için katma değer oluşturuyoruz. Dış ticaret fazlası veren bir kent olarak geçtiğimiz yıl Türkiye’nin cari açığının azalmasına yaklaşık 2 milyar dolar katkıda bulunduk. Finansmana ulaşımın kolaylaşması ve kredi maliyetlerinin azalması ile bu rakamların daha da artacağına inanıyoruz. Tabii bu süreçte kamu bankaları olumlu bir yaklaşım içerisinde oldular. Zaten bankacılık sektörü ve reel sektör birlikte yürürse kalkınmamızı hızlandırabilir, daha büyük başarılara imza atabiliriz. Bu bağlamda yapmış olduğunuz çalışmalarda kolaylıklar diliyor, ziyaretinizden ötürü teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ziyaretin ardından günün ansına karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

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